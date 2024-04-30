A股收復3100關 交投兩月高

五一假期前資金重投A股的情緒持續高漲，周一滬深兩市主板成交高達1.21萬億元（人民幣‧下同），按日再升逾一成，為兩個月來單日最多，兼連續兩日破萬億元，連一向有「聰明錢」之稱的外資亦繼續大手掃入A股，昨日透過滬深股通淨買入A股規模達108.92億元。野村證券分析指，海外投資者對A股信心轉趨樂觀，很大程度上歸功於內地經濟和全球基金投資組合的再平衡。

外資續大手掃貨 在外資強烈的買入信號刺激下，A股全日升幅不斷擴大，滬綜指曾高見3,117點的逾7個月高位，收報3,113點，全日升0.79%，更是年內首次企上3,100點大關收市。深成指亦上漲2.22%，收報9,673點，為逾一個月高位，與滬綜指雙雙連升4個交易日；深圳創業板指數急漲3.5%，報1,887點收市。

不少弱勢板塊表現回勇，特別是房地產板塊，幾乎集體大漲，近30隻內房A股觸及每日升幅上限而漲停。野村認為，如果房地產行業沒有穩定下來，內地經濟再平衡就不可能有太大進展。由於坊間近期頻繁流傳有關樓市的潛在刺激政策，導致市場變得愈來愈樂觀，例如據報政府正考慮建立一個新平台來救助交付進度遠遠落後的住房項目，這與該行長期以來認為拯救房地產行業最有效的政策基本一致。

另有內媒稱，政府正逐步為房地產業找到解決方案，有傳中央委員會將於7月召開會議時，推出一系列救樓市全面措施，因而帶動中港兩地的內房股昨日狂飆。野村卻稱，這只是謠言，並包含一系列寬鬆和刺激措施的願望清單，更重要是3個月後的會議關鍵內容不太可能過分提前洩漏。

人民幣匯價偏軟 同時，由官方開出的中間價昨報7.1066，按日下跌10點子，為2月28日後低位。在岸人民幣在下午4時30分收報7.2467兌每美元，按日跌4點子，每百港元兌約92.7元人民幣。