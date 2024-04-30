日圓先跌後彈2%兌港元重上5算 傳央行托市

日圓匯價連日下試低位，終於疑似惹來日本央行的干預。昨日日圓兌每美元曾低見160.2水平，或每百日圓兌4.904港元，續創1990年以來最弱。可是不久後日圓卻掉頭大幅抽升2%，曾返回154.52，及後在155水平徘徊，兌港元重上5算，大有日本央行入市干預的影子。分析員認為，日本央行在當地長假期間仍入市干預，相信短期可以穩定圓匯，惟央行遲遲不加息、不「放鷹」（擺出強硬加息姿態），難以改變貶值的大趨勢。

估干預效力短 趨波動 暫時官方沒有證實干預匯市，日本多名財金官員昨日在公共場合亦三緘其口。不過，網上交易平台IG Australia表示，圓匯昨日的走向，滿有官方干預的風格。圓匯年初至今已經貶值超過一成，央行延至昨日才干預，一方面美日息差大，央行入市未必奏效。二來昨日在當地的昭和之日假期出手，由於日圓兌每美元流動性在假日時下降，有助干預發揮較大作用。要留意的是，由上周六至下周一為日本的黃金周假期。

瑞聯銀行亞洲高級經濟師Carlos Casanova提醒投資者，日本央行的干預並不能扭轉結構性問題，按美日兩國未經通脹調整的兩年期國債孳息率計算，息差仍然是亞洲最大，達到4.7厘，預計這種情況在未來幾個月將進一步擴大，使得日本央行的干預只能暫時有效，雙向波動變得更加普遍。

他又稱，日本央行近期將2025財政年度國內生產總值（GDP）增長預期從1.2%下調至0.8%，並將通脹預期從2.6%上調至2.8%，顯然該行正為經濟增長放緩和通脹上升的環境做好準備，也意味日本央行將維持利率不變，努力在支持國內活動和防止日圓進一步下滑之間取得適當平衡。

87%市民斥貶值影響生活 日圓貶值，雖對該國出口有利，但進口價格亦因而上升，對國民帶來衝擊。有日媒就發起一項由4月22日至5月6日結束的民意調查，詢問日本民眾對圓匯貶值的影響，暫時有逾3.5萬人參與。當中有多達87.5%人士認為貶值已對其生活構成負面影響，相當悲觀；樂觀派則只有8.2%，而有3%人表示「沒有感覺」；「我不知道」則佔1.3%，反映日本人就貶值問題，似乎已經到了容忍的臨界點。

事實上，早前已先後有兩間日本航空公司指出，日圓貶值，損害日本人出國旅遊的意欲，目前外遊人數仍未返回疫情前。其中全日空社長芝田浩二上周五冀圓匯能逐步升至125兌每美元，或相當於兌港元升上5.9算。

日圓兌每美元波動