港股6連揚 曾升破萬八

較年內低位彈19% 入技術牛市僅差一步 港股愈升愈有，昨於期指結算日一度衝破18,000點關，是5個月以來首次，收市報17,746點，較年內低位已累升約19%，距離技術性牛市（即較低位升20%）僅一步之遙，全日成交增至逾1,634億元。

美的傳提交上市申請 內地落實推動大型企業來港上市，力挺香港新股市場。最新傳來內地家電龍頭美的集團已向聯交所提交上市申請，初步文件顯示，上市聯席保薦人為中金公司及美銀證券，按早前的消息指集資逾10億美元，若計劃未變，有機會成為今年以來香港新股市場集資王。

回看昨日市況，恒指高開86點，甫開市已成功收復俗稱牛熊分界線的250天線（現處17,708點），升幅一度縮至28點，在買盤吸納下，最多抽上380點，高見18,031點，再創今年高位，其後升勢放緩至95點收市，連升第6個交易日。「北水」繼續掃貨，單日淨買入27.53億元。

華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，近期美股高位出現震盪，但對港股影響有限，且大市成交及走勢持續改善，主要由於港股估值仍然偏低，有望吸引資金重新流入，估計恒指升穿萬八關後，有望挑戰由1月底延伸的上升通道頂部約18,100點，惟提醒北水本周中開始放假，大市上升動力或會減弱，無貨的投資者可待調整時再入市。

值得留意是，臨近月結日，港元拆息連續第二個交易日全線上升。隔夜拆息連升4個交易日，再攀升近82點子，升至約4.708厘，創逾一個月新高。與樓按相關的一個月拆息報4.263厘，升約13點子，連升3個交易日，創近兩周新高。

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