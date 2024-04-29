專家樓評：內地人買港樓申按全面睇

早前提及政府於今年2月底公布對樓市撤辣，現時內地人士在港買樓之稅款開支大幅降低，與港人一致。房貸方面，內地人士在港申請樓宇按揭貸款之準則、首付比例及房貸息率，原則上與港人相同，但需留意有關適用之按揭成數上限。

對於申請的按揭成數，銀行需評估申請人是否有足夠還款能力，較普遍是根據申請人提交的入息證明，計算是否符合現行供款佔入息比率之規定。這項準則亦就着自住物業或出租物業有不同計法，以自用物業及首套房按揭為例，計法是每月總債務供款金額不超過入息一半；若屬於出租或投資物業，或申請人本身已有按揭在身，按揭物業屬於二套房按揭，每月總債務供款佔入息比率上限為40%。

須向銀行提交入息證明 至於所需提交的入息證明文件，大致上與港人相若，需顯示有足夠的還款能力。一般來說，在職人士需提交最近3至6個月薪金入帳銀行戶口紀錄（內地稱銀行「流水」）、稅單（香港工作）/完稅證明（內地入息）、發薪證明及職位證明文件如公司合約、聘書、糧單等，如屬專業資格人士如律師、醫生可提供執業資格證書。

借款人若未能向按揭銀行提供入息證明，與港人一樣，內地人士同樣可透過另一款以資產水平審批方式申請按揭，按揭成數上限亦已提高至六成，即首付比例為四成，而接納的資產類別包括現金或定期存款、樓房（接受香港物業為主）、股票、基金、債券、保險或其他投資產品等，但留意有關資產項目亦以香港銀行能夠認可及接納為準。

申高成數按揭要符合條件 不少人問內地人士可否透過按揭保險計劃申請八成甚至九成按揭？這視乎是否符合有關準則。根據按揭保險計劃，按揭物業必須是自住性質，故此對於來港居留的內地人士，例如是透過人才計劃來港工作，他們按此需要已持有香港身份證，即使並未屬於香港永久居民身份證，仍同樣可依照現行準則透過按保計劃申請高成數按揭。

現時九成按保計劃的樓價上限高達1,000萬元，八成按保計劃的樓價上限則高達1,500萬元，而九成按揭的申請人須為固定收入人士，按揭物業亦須為首置自用房。相反，若內地人士在港買房並非自用，顯然並非留港居住，未持有香港身份證便未符合條件申請高成數按揭保險計劃。

銀行之間對於內地客戶或人才計劃下之審批按揭方式不盡相同，入市前可先行向按揭轉介公司或銀行了解更多詳情。

中原按揭董事總經理 王美鳳