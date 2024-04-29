匯通天下：美元料偏軟 歐元具反彈空間

早前提及美元強勢或已接近轉捩點，期間美國數據包括製造業及服務業的採購經理指數（PMI）不及預期，兩者就業分項均在50以下收縮區域，服務業PMI的就業分項更處2009年及疫情以來最低水平，美國勞動力市場壓力或漸增。

投行用以反映美國經濟對比預期的美國經濟驚喜指數，第二季由約40水平下跌至13.2，代表目前才剛進入美國數據差過預期的階段，參考2016至2023年（不包括2020年及2021年疫情時期），美國經濟驚喜指數第二季跌勢由季初延伸至季尾，加上其他環球利好因素正在發展，包括製造業反彈和商品價格受到支持，美元或在第二季回軟。

澳洲央行今年未必減息 至於其他地區，數據較市場預期好。澳洲第一季整體及核心通脹均按季升1%，亦高於市場預期的按季升0.8%。由於工資成本高企，有機會繼續增加通脹上行風險，預期今年澳洲央行或不減息，開始減息周期的預測由原先的11月推遲至2025年2月，澳洲央行有機會成為最後一間放鬆金融政策的央行。

整體市場資金對澳元看法仍未完全正面，倉位調整或增加澳元上升動力。澳元兌美元已逼近55天線和200天線交匯處的0.6530重要阻力，若升穿該水平，下一阻力為3月高位0.6668。

歐元區數據較預期佳的情況利好歐元。歐元區4月份綜合PMI由3月份的50.3升至51.4，遠高於市場預期的50.7，主要受惠服務業強勢。服務業PMI升至52.9，優於市場預期的51.8。由去年第四季開始該數據表現良好，顯示歐洲央行預期的由實際收入帶動消費者復甦已步入正軌。

走勢上，歐元兌美元於第二季甚至第三季或仍處於1.045至1.1區間上落，而1.07至1.075或為關鍵水平，若歐元周線圖升穿1.07水平可確認重現升勢。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪