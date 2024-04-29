股市估市：港股短線有條件升多浸

過去一周，恒生指數再次突破年內高位，指數連升5日，累升1,427點或8.8%。儘管目前似乎未有堅實的理由驅動升市，但技術上指數既曾挑戰250天線，目前14天相對強弱指數（RSI）剛轉強勢，尚未超買，而近日外資對港股看俏，整體氣氛亦有所改善，正面因素始終需要尊重，短線暫可以18,200點為目標。

亞太區為集團主要銷售額來源，佔比37%，另歐洲佔27.5%，美洲及日本則分佔16.9%及13.6%。當中日本升幅最大，達29%。以品牌計，佔收入約20%的Miu Miu零售銷售淨額按年升80.2%，Prada按年升1.6%，顯示品牌仍持續為市場追捧。

普拉達估值不昂貴 估值方面，現時行業市盈率中位數為23倍，當中路易威登（Louis Vuitton）的母公司LVMH為26倍、Gucci母公司開雲集團13倍，愛瑪士（Hermes）55倍。

開雲早前公布的首季業績差強人意，股價急跌。反觀LVMH持續受惠中國市場，可見品牌元素在奢侈品當中極其重要，幾乎就是估值的決定性因素，而銷售額正是衡量品牌價值的有效指標。目前普拉達市盈率約24倍，未算特別便宜，但業績已說明市場如何審視其品牌價值，相較同業絕對不貴。

普拉達股價自55元水平起步，再次挑戰早前67元左右的阻力，其動力正漸漸增加，現水平收集，作中線部署，具一定持貨價值。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）