宏觀剖析：外資轉軚 A股下半年看漲

今年以來，內地股市先抑後揚，滬綜指目前在3,000點盤整。在當前關鍵節點，如何判斷今年內地資產走勢？如何看待A股對外資的吸引力？內地經濟能否實現更為強勁的復甦？

農曆新年以來，與很多海外投資者進行交流，他們對內地市場的看法變得更加積極。其中的重要原因是內地監管部門推出很多舉措，更加果斷地支持市場。例如「國家隊」入市增持A股交易所買賣基金（ETF），這對於外資而言是一個積極的信號，加強了他們的信心。

股市扶持政策需時顯現 除此之外，還包括規範上市公司的減持，更加動態地平衡一級市場和二級市場的流動性；以及引導上市公司從治理的角度更好地回饋股東，這些都是外資非常關注的。

去年以來，很多外資都主動來詢問內地市場的情況，今年初這一迹象變得更加積極。從資金流向來看，資金從先港股後A股的態勢進入到內地市場。

儘管今年以來內地股市已有所反彈，跑贏了不少新興市場，但當前內地股市估值仍然較低，相比全球其他市場具有估值優勢。政策的效果需要時間慢慢顯現，外資非常看重長線投資，也願意給予時間等待經濟進一步復甦以及政策刺激傳導到相關行業。

短期而言，現在市場把關注點聚焦在宏觀層面，包括通脹及房地產行業是否會有進一步改善，而在微觀層面包括上市公司的第一季財報，這些都是投資者比較關注。在這些資料進一步突破之前，市場可能仍會處於盤整階段。

企業盈利受惠經濟復甦 隨着整個經濟的復甦，上市公司的盈利會進一步加強，下半年不排除會有新一波的行情，故對於今年全年特別是下半年的A股和H股市場表示樂觀。

外資做很多研究的時候，是先從宏觀看到微觀。從宏觀角度而言，當前內地經濟處於結構性轉型，未來會有更多的新經濟行業驅動整個經濟發展。在當前時點，外資非常關注未來的機會到底在哪裏，他們會先從宏觀的角度進行論證，有結論後再聚焦行業和上市公司。

目前減息的背景是利好新興市場，而在新興市場中，內地市場的估值具有更大吸引力。從全球資產配置的角度，現在愈來愈多外資關注內地市場，並更積極看好。

瑞銀投資銀行大中華區研究部總監 連沛堃