二手市況：太古城三房1250萬沽 貶逾14%

二手單位要蝕讓才「有人吼」，即使指標屋苑都錄損手個案。鰂魚涌太古城套三房單位劈價至1,250萬元售出，約3年帳面貶值約14.4%。

中原張光耀表示，屋苑本周末只錄得一宗買賣，為上述彩天閣高層G室，實用面積約717方呎，去年12月已叫價1,380萬元放售，累減130萬元售出，呎價約17,434元。原業主於2021年2月以1,460萬元買入，帳面虧蝕約210萬元。

上車盤沙田第一城再錄承接。該行伍錦基指，屋苑10座一個高層單位，實用面積約327方呎，兩房間隔，叫價500萬元，以465以萬元沽出，呎價約14,220元。資料顯示，單位2017年購入，帳面平手離場，成交有機會屬明賺實蝕。

藍籌盤周末11宗買賣 中原指，過去周末期間，10大屋苑錄約11宗買賣，按周增約37.5%，當中仍有3個項目零成交，而荔枝角美孚新邨同期錄約3宗最多。該行馮健平稱，二手客源轉向一手市場，屋苑業主不惜加大減價力度，周末成交都以減價盤或平盤為主。

此外，各區都有「蝕本貨」。世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山聽濤雅苑2座中低層B室三房戶，實用面積約788方呎，望海景，放盤約3個月，減價至968萬元成交，呎價約12,284元，原業主持貨近4年帳面蝕70萬元。

YOHO Town持3個月升6% 撤辣後部分業主加快套現。美聯張瑋津稱，元朗YOHO Town第3座一個中低層單位，日前以589.8萬元售，原業主今年1月才以555萬元購入，持貨僅約3個月，帳面獲利約34.8萬元，期內升值約6.3%。