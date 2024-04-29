4月有5個全新盤推出，其中3個屬鐵路項目，合計暫售約942伙。若扣除取消交易及翻新出售單位後，佔同期整體市場約54%。趕上4月尾開售的朗賢峯第IIB期，首輪銷售報捷。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀指，鑑於該盤首輪銷售向隅者眾多，將於周內加推。資料顯示，首輪沽出單位成交價介乎690.6萬至2,050.9萬元，套現逾29.2億元。