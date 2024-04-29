新盤交投縮近六成
月內1750宗 朗賢峯首輪沽清本周加推
新盤交投於3月回升後，4月略顯疲態。3區鐵路盤輪流霸佔月內的周末作銷售，鷹君(00041)的何文田站朗賢峯第IIB期，剛過去周六首輪發售260伙，即日沽清，發展商計劃周內加推添食。不過，撤辣效應減弱下，本月截至昨日為止整體一手成交量錄逾1,750宗，相比上月約4,170宗的高位回落逾58%。
4月有5個全新盤推出，其中3個屬鐵路項目，合計暫售約942伙。若扣除取消交易及翻新出售單位後，佔同期整體市場約54%。趕上4月尾開售的朗賢峯第IIB期，首輪銷售報捷。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀指，鑑於該盤首輪銷售向隅者眾多，將於周內加推。資料顯示，首輪沽出單位成交價介乎690.6萬至2,050.9萬元，套現逾29.2億元。
Blue Coast膺雙料冠軍
低價出擊的長實集團(01113)香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，月初開售至今售出約556伙，套逾104億元，為4月賣樓及吸金王雙料冠軍。包括昨日沽出兩伙，共涉4,174萬元，據悉，買家為朗賢峯向隅客。
長實營業部首席經理郭子威指，正檢視該盤餘貨價格，考慮加價，加幅可達10%。該公司營業部助理首席經理楊桂玲補充，計劃向合作夥伴港鐵公司(00066)建議分階段加價。
高臨暫收千票 將開售
另外，會德豐地產的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，月內累沽約126伙，套現逾7.7億元。
展望5月，資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，有機會搶閘開售。項目過去3日已接獲逾1,000張入票。該公司執行董事何樂輝表示，項目最快今日加推，部署短期內上載銷售安排。該公司副常務董事（住宅銷售）畢子鴻指，將以原價加推新一批單位，入票中有約三成屬內地背景人士。
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