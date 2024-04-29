馬來西亞全球封裝產業市佔13%

華天科技從中國大西北走向國際的關鍵一步，乃5年前控制了客戶包括射頻晶片商博通、Qorvo及Skyworks的馬來西亞封測商Unisem。事實上，即使全球10大封測服務商沒有一家來自大馬，當地卻吸引不少設計和生產一條龍的晶片公司（IDM）設立封測廠房，遂掌握全球封裝產業13%份額，為美國最大晶片進口來源地，佔額達20%，2023年半導體器件和集成電路出口金額高達3,874.5億馬元（約6,346億港元）。

1972年可謂大馬封測產業的「元年」，獲創業不久的英特爾（Intel）對旅遊勝地檳城投資開辦首家美國境外的廠房。到了今日，不但英特爾斥71億美元的先進封裝廠房投產在即，又準備「添食」，記憶體大廠美光科技去年也宣布會在大馬興建第二座封測廠，而德國的英飛凌（Infineon）計劃在5年內斥資54億美元擴充大馬業務。難怪檳城去年吸納外商直接投資（FDI）折合約984.37億港元，比2013至2020年之總和還要多。

建東南亞最大半導體設計園區 不過，大馬國際貿易及工業部部長賽夫魯阿茲（Zafrul Aziz）直言不甘心只做「後工序」（封測），期望爬上價值鏈更高的「前工序」，即大家熟悉以光刻機和刻蝕機生產各種製程的晶片。大馬據報今年初成立國家半導體戰略工作組，上周正式宣布會打造東南亞最大半導體設計園區，輔以稅務優惠等政策。