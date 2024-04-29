華麻辣燙勝地主宰晶片業

天水去年產量佔全國17% 靠華天科技 甘肅天水早前突然因為麻辣燙紅遍全國，遊客紛至沓來，為品嘗美食甘願排隊幾小時，據報經濟收益逾51億元（人民幣‧下同），等於去年本地生產總值（GDP）的5.98%。鮮為人知的是，其實天水還是一座「半導體之都」，去年集成電路（晶片）產量增長2.3%至604.1億塊，等於中國的17.19%，大部分來自深圳上市、一直躋身全球首10的封測服務商華天科技。

歷史底蘊深厚的天水是唐朝帝室的本籍，也是諸葛亮淚斬馬謖、跟司馬懿激戰的地方，麻辣燙的辣椒產地甘谷乃諸葛亮傳人姜維的故鄉、中國史上首個「縣」。華天註冊地址上的「秦州」乃天水古稱之一，緣於日後統一六國的秦國，祖先最初獲周天子賜封於此。

所謂「先進封裝」則是設法把幾塊晶片合而為一，不必一開始把裸晶做得太複雜，繼而加快產品創新，「2.5D」把幾塊晶片砌在一塊基版，「3D」則是把數塊晶片垂直堆疊，更節省空間。

雖然華天去年業績嚴重倒退，但今年首季收入按年反彈38.72%，而全年增速指引也不過約15%，又提到已掌握3D、TSV（硅晶穿孔，貫穿幾塊疊起來的裸晶）等多項先進封裝技術，更說中國的「封裝測試業是（晶片產業鏈中）唯一能夠與國際企業全面競爭的產業，包括公司在內的內地主要封裝測試企業在技術水平上已經和外資、合資企業基本同步」。

通富獲AMD重用 另一家是泊到好碼頭的通富微電子，它是超微半導體（AMD）的「御用封測廠」，事緣公司早年向轉型純做晶片設計的AMD收購了在中國和馬來西亞的封測設備，力陳自己「3D低成本技術方案穩定推進，完成工程驗證……持續推進5、4、3納米新品研發……滿足客戶AI算力方面等的需求」，指引今年收入增長13.52%至250.82億元。

通富上周五進而從台資同業京元電子收購京隆電子26%股權，擴大高端晶片測試業務，而京元則得以退出內地，應對地緣政治風險。

收入比長電和通富少一截的華天，去年業績報告對先進封裝的描述較「含蓄」，「人工智能」僅現4次，兩次在「研發進行中」的項目，一個是2.5D封裝。

華天搞先進封裝或會令天水有點尷尬，事關該企在過去強調天水帶來成本優勢，可是先進封裝和多數其定義的「中高端產品」都不在那，而是長電和通富「老巢」所在的江蘇，新生產基地也在江蘇，加固江蘇半導體產量冠軍寶座，某程度上折射出產業群聚效應下，中國低線城市發展的不易。

不過，就算天水廠主力做最成熟的產品，現時淨化車間面積仍是華天最大，遂使人均收入在全國「包尾」的甘肅，居然是中國半導體產量第三大的省份，被廣東去年超前之前更是全國第二。