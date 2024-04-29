馬斯克突訪華 傳商討推全自動駕駛軟件

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克突然在無預告之下到訪中國，並與內地高級官員見面，據報討論在中國市場推出全自動駕駛軟件（Full-Self Driving，FSD）。報道又引述消息人士稱，馬斯克此行亦計劃尋求中國允許數據輸往海外。

有追蹤航班的應用程式顯示，一架與Tesla相關的私人飛機昨日降落北京首都國際機場。本月初，馬斯克曾在社交媒體上表示快會向中國客戶提供FSD。自2021年以來，Tesla已按照中國監管機構的要求，將其在中國收集的所有資料儲存在上海，並無將任何資料傳回美國。Tesla大約4年前推出FSD，這是其Auopilot軟件中最自主的版本。

中汽協昨公布6家車企的76款車型符合汽車數據安全4項合規要求，其中包括Tesla。

Apple擬重啟與OpenAI談判 作為「美股七雄」中與Tesla一樣跑輸大市的蘋果公司（Apple Inc.），亦打算在技術方面下苦功追落後。據外媒報道，Apple已重啟與人工智能（AI）軟件開發商OpenAI的談判，擬為今年稍後時間推出的新智能手機加入新功能。

報道引述消息人士稱，兩家公司已在討論一些協議條款，以及如何把OpenAI的功能，引入到新一代手機作業系統中。Apple今年初曾與OpenAI洽商，但之後沒有重大進展。

歐洲方面，意大利政府計劃為半導體產業投資約100億歐元，目標是令當地成為歐洲最大的微電子產品生產地，並擬於未來數周正式發布公告。