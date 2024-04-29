成都全面取消購房限制 累計逾23城市撤辣

內地樓市持續撤辣！一線城市成都加入住宅取消限購行列，買入自住樓，不再審核買家戶籍、社保等要求，亦不限買樓數量，周一起生效。截至目前，已有逾23個城市全面取消限購。有分析指，房地產市場修復預期是關鍵，政策未來仍有進一步放寬空間。

推動以舊換新激活樓市 為激發市場活力，成都全市商品住房項目不再實施「公證搖號選房」，即由企業自主銷售，但仍鼓勵發展商對較熱門的項目，採取「公證搖號選房」銷售。

內媒引述中指研究院相關人士報道，全面取消限購，有助成都積極釋放和吸納「有資格、有能力、有意願」的有效置業需求，直接為一手樓市場注入新增客群，並吸引新增需求，加快消化二手樓，對穩定成都一手樓及二手樓市場有積極作用。

當局為激活樓市，今年以來各地不斷完善樓市政策。單計上周，鄭州、福州及長沙相繼推出住房「以舊換新」政策。易居研究院研究總監嚴躍進相信，接下來房地產支持政策將在供應及需求全面發力，而「以舊換新」是重要一環，並會成為今年各地主要政策工具。

該公司早前在投資者會議上坦言，目前遇到階段性經營困難、流動性短期受壓，但有一系列應對方案措施，包括積極應對到期債務，有信心今、明兩年將債務規模降1,000億元人民幣。今年將加強大宗交易和股權交易工作，料回款可達300億元人民幣以上。