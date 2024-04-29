華上月工業企業利潤跌3.5%

內地今年首季全國規模以上工業企業利潤為1.5萬億元（人民幣‧下同），按年增長4.3%，增速較首兩個月的10.2%大幅放緩，單計3月份按年倒退3.5%。投行高盛指出，上月收入及盈利俱顯著下降，反映中國工業的低毛利問題。

中國國家統計局公布，今年首季工業企業營業收入30.96萬億元，按年增長2.3%，較首兩個月的4.5%放緩，但增速較上年全年加快1.2個百分點，連續3個季度錄得增長；營業成本26.38萬億元，按年升2.5%。

去季民企營收利潤率僅3.28% 製造業企業上季利潤達1.01萬億元，按年增長7.9%，惟升幅較首兩個月的17.4%收窄。至於基建相關的電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤總額為1,921.2億元，按年增加40%，較首兩個月的63.1%收窄，採礦業利潤按年下跌18.5%至2,961.7億元，較首兩個月的21.1%跌幅減少。

上季全國規模以上工業企業的營收利潤率為4.86%，由於基數有變，國統局稱按年上升0.09個百分點，而去年的原始數據為4.86%。政府渴望升級、並招來西方指摘「產能過剩」的製造業，上季營收利潤率為3.85%；民企的賺錢能力依然令人擔憂，期內營收利潤率僅3.28%。

國統局工業司統計師于衛寧表示，首季工業企業利潤保持增長，但利潤恢復仍不平衡，工業企業效益基礎仍不穩固。當局下階段會落實中央政策部署，包括消費品「以舊換新」、建設現代化產業體系、擴大內需、提振各類企業信心，以鞏固工業經濟恢復基礎，推動工業回升。