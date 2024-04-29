中石化季賺187億 挫一成

收入7899億 油站生意跌 業績公告顯示，為不同工業提供原料的化工業務繼續拖後腿，經營虧損按年僅收窄12.13%。即使化工產品需求增速快過去年同期，新增產能持續釋放和原料成本上升下，化工毛利仍處於低位，連財雄勢大的中石化也不得不要安排負邊際效益（愈做愈蝕）的裝置減少工作，或者直接「經營性停工」，其中乙烯及合成橡膠產量按年減少約2%。公司強調，已穩步提升高附加值產品的比例。

中石化上季收入按年倒退0.17%至7,899.67億元，主要是佔比最大、於全國經營接近3.1萬個油站的的營銷及分銷部門，收入按年倒退1.03%至4,084.2億元，幸好經營溢利仍按年上升0.99%至80億元。然而，煉油業務經營溢利按年倒退32.96%至69.74億元，出口規模有所增加。

推動充電氫能服務轉型 新能源汽車愈趨普及難免會威脅成品油需求，中石化上季境內成品油總經銷量按年僅升2.3%（2019年同期為5.2%），汽油經營量按年增長5.4%，增速均遠低於去年全年的分別15.8%及15.9%，因此要積極推動充電和換電業務、推進氫能交通示範應用，向「油氣氫電服」綜合能源服務商轉型。

下游業務面對不同挑戰，近年為響應國家保障能源安全而積極拓展的勘探及開發業務，於高油價的當前，儼然成為集團盈利的定海神針。儘管原油每桶實現價格按年僅升0.29%至75.43美元、每立方米的天然氣實現價格按年下跌5.71%，該部門上季經營溢利仍按年增長9.02%至140.07億元。

高富金融集團投資總監梁偉民表示，地緣政治局勢不穩下，油價仍可享有風險溢價，預期進一步下跌空間有限，紐約期油在每桶80美元水平料有支持。獨立外匯商品分析師盧楚仁卻認為，目前環球經濟狀況一般，紐油下月或會逐步調整至76美元水平。

勘探及開發資本支出135億 上游業務於中石化的盈利比重有所提高，資本開支亦然，上季205億元的投資當中，多達135億元用於勘探及開發，主要用於濟陽、塔河等原油產能建設、川西等天然氣產能建設，以及龍口液化天然氣（LNG）等油氣儲運設施建設。

另外，中石化稱，勘探及開發的增加儲量、產量及效益有積極進展，上季於塔里木盆地、四川盆地、江漢盆地等地區取得油氣勘探重要突破。