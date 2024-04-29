港加密幣現貨ETF明登場 Bitcoin料回吐

本港加密幣現貨ETF概覽

加密貨幣「一哥」比特幣（Bitcoin）3月突破每枚7.3萬美元、創歷史新高後於高位整固，適逢有6隻加密幣現貨交易所買賣基金（ETF）會在明日登陸香港，究竟會否帶來新一輪的升浪？比特幣昨日於6.35萬美元附近拉鋸，專家認為短線會有回吐壓力。

證監會正式認可香港首批比特幣和以太幣現貨ETF，華夏基金（香港）、嘉實國際、博時國際發行的比特幣和以太幣現貨ETF。渣打銀行日前重申比特幣年內升至15萬美元的驚人預測，更指現貨ETF未來18至24個月內吸資500億至1,000億美元。要留意，以上ETF，內地投資者尚未可以參與買賣。

金價恐插穿2200關 高富金融集團投資總監梁偉民表示，沒有一個客觀的方式去量度比特幣值多少錢，但市場不能太過放大比特幣再度「減半」的利好作用。再者，即使投資者開始熟習美國市場上的比特幣現貨ETF，但從資金流入規模看，相對比特幣的交易量所構成的影響不大，不應成為比特幣可以炒上的因素。

獨立外匯商品分析師盧楚仁指，加密貨幣與美股納指的走勢相近，預料比特幣在5月亦有回吐壓力，倘失守每枚6萬美元支持，料沽壓將加劇，有可能進一步下試53,000美元水平。

跟加密幣一同高位整固的，還有更悠久的避險資產──黃金。盧楚仁表示，黃金本身會受制於美元轉強，而且地緣局勢緩和後，需要消化早前龐大的累積升幅，預料在5月份有機會先回試每安士2,220美元水平。

梁偉民表示，國際金價早前受惠避險情緒，但已升至不太合理的水平，相信避險因素已差不多完全反映。再者，利息高企、美元強勢的因素均不利金價，所以預期國際金價後市將調整，在未來幾個月內有機會回落至每安士2,200美元以下。

美國比特幣現貨ETF吸資減弱