特稿：經濟大環境不利日圓反彈

日圓兌每美元上周五愈跌愈有，一口氣失守156、157、158關，收報158.33，每百日圓兌4.9448港元，單日挫1.67%。現階段最大的不確定性在於日本當局會否入市干預，市場人士普遍認為當日下午曇花一現的反彈並非當局出招。高盛直言，宏觀經濟大環境不利圓匯，要干預也很難見效。

大戶做淡合約破紀錄 日本央行上周五議息前，大戶積極押注日圓貶值，據美國商品期貨交易委員會（CFTC）統計，截至4月23日，基金做淡日圓兌每美元的合約升至18.41萬張，為2006年有紀錄以來新高。

高富金融集團投資總監梁偉民亦認為，日圓匯價目前難以依靠基本因素支持作出反彈，且日本政府亦沒有很大意欲要把圓匯推上，只是可能待圓匯跌至相對低位時「做少少嘢」。

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，要提防日本出手干預，預期圓匯下月較大機會呈上落市格局，徘徊150至156水平。如果投資者想炒作日圓，可考慮持有日圓、沽出非美貨幣，會有較高值博率。

第一生命經濟研究所首席經濟學家藤代宏一認為，就算日圓短期內難望重上140，近期吸引不少強積金（MPF）的日本股票也會繼續強勢，原因包括企業積極回饋股東，推動日股節節向上的半導體板塊亦會持續受惠人工智能（AI）和全球供應鏈洗牌。

Elliott傳大舉掃住友 另邊廂，市傳大型對沖基金Elliott已斥「數百億日圓」入股「股神」巴菲特的愛股、日本5大商社之一的住友商事，已向對方提出如何提高股東價值的見解。