聯儲全年不減息值博 炒美元強勢回歸

美國聯儲局本港時間周四凌晨兩時公布議息結果，但獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，隨着近期商品價格反彈及美國通脹回升，本次議息可能給大家「全新畫面」，按目前的情況已不用再奢望今年9月減息，充其量只是評估今年尾有否機會，現階段當局卻似乎沒有意欲。

因此，今年初市場一直炒作的弱美元趨勢已徹底逆轉，取而代之是炒美元「強勢回歸」，預期美匯指數在下月有機會上試107.5至108，反之隨着美元轉強，今年內有減息壓力的主要貨幣例如歐元、英鎊、瑞士法郎，匯價向下調整壓力會較大。

歐洲英國年中或降息 高富金融集團投資總監梁偉民表示，目前市場最為關注的是中東地緣局勢發展帶來的不安情緒，其次是聯儲局本周議息。市場情緒轉變迅速，此刻預期聯儲局9月或11月才開始減息，甚至今年不減，但下一刻預期可能又180度改變，所以依然要密切留意美國最新的經濟數據表現。本周焦點非本港時間周五晚上8時半的4月份就業數據莫屬，市場預期新增非農業職位仍有24.3萬個，失業率維持在3.8%的低位。

梁稱，撇除聯儲局貨幣政策不明朗，歐洲央行與英倫銀行今年中開始減息的機會仍高，畢竟歐英兩地經濟情況不足以承受當前的高利率。倘歐英落實減息，歐元與英鎊匯價勢將轉弱。市場估計4月份歐元區核心通脹會降至2.6%。

聚焦亞馬遜Apple放榜 股市方面，市場除了受聯儲局的貨幣政策前瞻影響外，亦要關注美股季績的表現。亞馬遜（Amazon）、蘋果公司（Apple Inc.）這兩大科網巨頭分別於香港時間周三及周五清晨放榜。

亞馬遜旗下的亞馬遜網絡服務（AWS）是雲服務平台的龍頭，但隨着人工智能（AI）熱潮到來，更多企業湧向有更完整AI生態的微軟（Microsoft），因此AWS的業務數據將會是關鍵。至於Apple除了在AI技術方面大為落後外，首季iPhone在中國的市佔率大跌，亦可能會拖累其大中華地區業務表現。

瑞銀財富管理的報告指出，此前多家大型科企都確認了將會加大對AI的投入。雖然這會導致開支上升，但AI的商業化也確實使得盈利前景快速改善，預期大型科技股的綜合自由現金流在明年可以實現22%的按年增長。在樂觀的前景推動下，全球科技股板塊估值仍然處於合理水平，因為強勁的盈利增長可以支撐大型科企目前約25倍的預測市盈率。

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