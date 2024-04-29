滙控上季稅前料賺983億 擬派息26美仙

或額外回購20億美元 隨着環球息口見頂，港元拆息（HIBOR）在今年首季有所回落，拖累滙控季內淨利息收入按年跌5.12%至85億美元，但按季增加2.6%。淨利息收益率更按年收窄13點子至1.56%，按季則升4點子。另外，首季有形股本回報（ROTE）料為25.9%，普通股權一級資本比率（CET1）15.4%。

滙控早前披露完成20億美元的回購計劃。摩根士丹利預測，滙控宣布額外20億美元股份回購，料今年全年股份回購90億美元；高盛亦有類似預測，惟全年回購總額僅為80億美元。

股價或下試$58支持位 資深股評人陳炳強認為，滙控首季中港業務增長平穩，主要觀望環球業務的發展；外圍減息預期放緩，料短期內不會有明顯影響。他指，近期該股股價做好，交投亦見回升，但要留意派息及回購的後續性問題，同時本地市場資金不充裕，對不少股份構成壓力，不排除績後出現技術調整，或下試58元的支持位，建議投資者屆時再作部署。

非利息收入方面，摩根大通預期，財富管理業務將帶動首季服務費收入，尤其是結構性產品及保險銷售。受惠於香港與內地兩地息差帶動，內地客赴港開戶持續帶動本地業務，但港股成交及新股上市淡靜會影響香港財管業務收入，料首季整體其他收入按年升4%。

今年首季平均一個月HIBOR按季下跌55點子至4.63厘，高盛指，本港息口回調對滙控淨利息收入帶來約兩億美元影響，料資產負債表按季收縮1%，存款向定期存款轉移或在本港持續。