港股五窮咒靠內地泵水解救

資金或貪估值低買貨 升上18200點在望 港股本周即將步入傳統的「五窮月」，不利因素在於預期美國減息時間不斷被押後，究竟「五窮」魔咒能否打破，專家相信還看內地救市力度，尤其是中美兩國繼續互相角力之下，內地出招撐市很大機會成今年的主旋律。然而，市場亦不敢忽略中港股市估值低廉的機會，且看港股5月能否企穩250天線（即17,717點）後上望18,200點，並有大成交配合。

中央今年來救市「出招」的時間點普遍於月尾或者月初。回顧今年1月24日，中國人民銀行行長潘功勝突擊宣布2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，及至2月6日，中央匯金再直接出手買入A股交易所買賣基金（ETF）。本月初，國務院又發布提升股市質素的「新國九條」，繼而再由中證監接力，推出放寬滬深港通下ETF合資格產品範圍等「五招」。

近10載有6年下跌 中港股市今年走勢亦極之相近，經歷了1月的急挫後反覆而上，截至上周五，恒指及滬綜指均升逾3%。回顧近10年的「五窮月」恒指表現，有6年下跌，以去年及2019年跌得較甘，跌幅達8.34%及9.42%；另有4年表現向上，升幅介乎1至4%。

華夏證券行政總裁王榮昆稱，觀乎今年開局以來，內地各大部委政策發力一致，由發改委、人行、國家外匯管理局等推出的措施互相呼應，更重要的是與其他部委之間的政策亦沒有牴觸，配合中央活化資本市場，與去年情況不同，估計給予市場些少信心。不過，外資仍等這些「政策拼圖」清晰度較高，尤其是新股市場轉強才入市。

他稱，恒指長線市寬（即50天線高於100天線比率），形態上由1月17日之後正「打緊圓底」，縱使大市本月初一度跌勢轉急，影響了短線市寬走勢，惟長線市寬仍緩慢向上，至上周五升至62%，反映有資金流入港股。

香港股票分析師協會副主席郭思治稱，中央連番出招對港股正面，留意恒指5月能否重返去年底的「小雙頂」，即10月及11月的18,174點及18,290點，估計大市5月上旬仍可看高一線，因觀乎大市已經突破今年的「小三頂」形態，而三頂位置分別是1月2日的17,135點、3月13日的17,214點，以及4月10日的17,190點。反之，他指若然恒指失守16,000點的支持位，便要再試2月低位15,336點，甚或更低。

英資基金公司M&G投資管理看好中港股市，理由是估值吸引和與外圍相關度較低的特點，而美資的思博瑞（Allspring）則因應全球息口高企，偏好中資股中的內需和公用板塊。

恒指近7個月表現