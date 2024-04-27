國際金融大博弈 股匯債風起雲湧

近季國際金融市場起着連串變化。首先，聯儲局推翻市場對年中減息的預期，美元轉強，一眾非美貨幣包括日圓、人民幣持續走弱。其次，中美之爭轉趨緊張，美國對華施制裁由貿易、科技，擴至金融領域之聲高漲。第三是被視為非美資產的黃金及比特幣價格大升，高位波動亦未減吸引力。綜合這些現象可推斷，大國之間的金融博弈已轉激烈，有心理準備，在第二及第三季美國貨幣政策轉向前後，全球股、匯、債、商品市場勢加劇波動，並將為新周期的資金流向提供更清晰的圖畫。

目前環球金融市場仍以美元體系主導，故美國貨幣政策的一舉一動都影響着全球金融穩定。本來市場預期聯儲局將於年中改變貨幣政策，啟動減息周期。惟近月聯儲局官員的語調卻放鷹，令減息預期延遲至年底，美元隨即轉強，美國10年期債息由去年底約3.79厘，升至近日曾見4.73厘，同期債價累跌一成。在美元與美債如此表現下，同時見到的是非美元貨幣走貶，亞洲及新興市場貨幣尤其受壓，近日印尼就被迫加息以助穩定印尼盾匯率，本月越南盾跌至歷史新低，亦迫使當地央行入市沽美元托匯。

再看中、日兩大國，人民幣與日圓持續貶值。中國考量匯率穩定，對於減息降準以刺激經濟的做法態度謹慎。而日本央行昨日一如預期維持利率不變，日圓亦隨即加速走貶。要知道，日圓貶值的走勢令整個地區貨幣添壓，但日本央行至今未見作為，與本輪強美元走勢，以及外資唱衰人民幣資產的做法相配合，齊齊夾擊中國，近日美國制裁大棒更欲劍指中國金融，好明顯是要逼中國在政經問題上妥協。

不過，近周明顯見到的最新變化，乃內地終於出手穩定港股，亦即祭出5招穩定中國資產價格，中港股市本周明顯見到資金流入，長期積弱的重磅板塊如科技、內房、券商股皆有好表現。外資也似乎洞悉到中國資產正處由谷底回升的時點，加速回流A股市場。要知道，中國這個全球第二大經濟體，不可能沒有一個像樣的資本市場來服務實體經濟，中港股市估值長期低迷並不合理。當內房危機已過最壞時點，製造業與出口發展保持穩定，官方政策對核心產業持續施以有力支持，中國資產迎來追落後甚至翻身戰，是早晚會出現的一幕。而今年美國貨幣政策處於轉折期，正將這場資金爭奪戰推向另一高潮。

今年以來，環球金融除了股匯債波動外，大宗商品如黃金，以至被喻為「數碼黃金」的加密貨幣價格都反覆上升，反映市場對於美元資產愈感不安，須尋求多元資產以分散風險。

要知道，當前美國通脹雖然升溫，但超高估值的美股已現疲態，經濟活動也有放緩迹象，持續高息和強美元的環境對經濟活動帶來負面影響將逐步浮現。若聯儲局再度判斷失誤，錯過啟動減息周期以支持經濟活動的最佳時點，只怕會加大經濟「硬着陸」風險甚至滯脹到臨。這一切，似乎是為着與中國的這場金融戰而來，就看兩強博弈，誰能笑到最後！