股市估市：恒指有力上試18290
港股終於出現新一輪突破，進階至盤穩盤好的行情發展。第一季以中特估來作基本部署，而等到市場信心得以逐步修復後，近日由科網股來推動領漲，令港股行情改善。
走勢上，恒指可以確認升穿前一級浪頂的17,135點，扭轉了由去年開始的一浪低於一浪運行模式，短期支持位可以在16,600點建立，上望目標分別是17,700點及18,290點。
長和股息料7厘 宜吸納
股份方面，長和(00001)在3月下旬公布業績後，股價出現進一步向下尋底走勢，曾低見35.35元，近日開始展現出觸底回升的行情，建議可以關注順勢買入的機會。
截至去年底，長和全年純利按年倒退35.9%至235億元，主因去年未有錄得一次過收益。然而，如果從分部業務來看，零售業務在亞洲、歐洲已取得超越疫情前成績，基建業務和能源業務亦繼續有穩定增長，估計可為長和帶來穩定回報和現金流，以現時不足6倍的市盈率，加上預期股息率達到7厘，建議可於38元或以下買入，阻力位看43元，止蝕可定在支持位35元。
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