產經

簡訊一覽

●碧桂園(02007)公布，料無法按時披露2023年度業績。另市場消息指，該企已通知部分海外債權人，擬於今年下半年提交一個債務重組方案，惟未有披露具體內容。
●招商局置地(00978)今年首季合約銷售額約66.7億元（人民幣‧下同），按年降32%。三巽集團(06611)同期合約銷售金額約為1.22億元，按年跌68.22%。
●中國建築國際(03311)今年首季未經審核經營溢利及應佔合營企業盈利39.11億元，按年升15.11%；累計新簽合約額約800.9億元，截至3月底止未完合約額為約3,949.5億元。
●香港寬頻(01310)截至今年2月底止半年利潤按年跌93.39%至153.4萬元；經調整淨利潤為8,550.8萬元，按年跌16.33%，擬派中期息每股15仙。
●中教控股(00839)截至今年2月底止半年經調整淨利潤10.92億元（人民幣‧下同），按年升4.5%，中期息每股18.77分。
●安莉芳(01388)今年首季整體銷售按年跌約13.3%，按固定匯率計算於內地市場的銷售額按年跌約8.4%。中國動向(03818)截至今年3月底止第四財季之Kappa品牌店舖零售流水按年錄10至20%低段下降。
●中國國航(00753)今年首季營業收入按年增59.83%至400.65億元（人民幣‧下同），虧損按年縮窄42.78%至16.74億元。公司擬向中國商飛購置100架C919飛機（增程型），基本價格合共約為108億美元（約842億港元）。
●華電國際(01071)今年首季賺18.62億元（人民幣‧下同），按年升64.21%。北京汽車(01958)及廣汽集團(02238)同期分別賺10.34億元及12.2億元，按年跌28.88%及20.65%。
●凱基亞洲宣布推出升級版「凱基亞洲投資通」手機應用程式，股票交易市場拓展至7大市場，包括中港台、美國、新加坡、澳洲及日本。
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