簡訊一覽
●碧桂園(02007)公布，料無法按時披露2023年度業績。另市場消息指，該企已通知部分海外債權人，擬於今年下半年提交一個債務重組方案，惟未有披露具體內容。
●中國建築國際(03311)今年首季未經審核經營溢利及應佔合營企業盈利39.11億元，按年升15.11%；累計新簽合約額約800.9億元，截至3月底止未完合約額為約3,949.5億元。
●香港寬頻(01310)截至今年2月底止半年利潤按年跌93.39%至153.4萬元；經調整淨利潤為8,550.8萬元，按年跌16.33%，擬派中期息每股15仙。
●中教控股(00839)截至今年2月底止半年經調整淨利潤10.92億元（人民幣‧下同），按年升4.5%，中期息每股18.77分。
●中國國航(00753)今年首季營業收入按年增59.83%至400.65億元（人民幣‧下同），虧損按年縮窄42.78%至16.74億元。公司擬向中國商飛購置100架C919飛機（增程型），基本價格合共約為108億美元（約842億港元）。
●凱基亞洲宣布推出升級版「凱基亞洲投資通」手機應用程式，股票交易市場拓展至7大市場，包括中港台、美國、新加坡、澳洲及日本。
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