美退休基金投資比特幣現貨ETF

有美國退休基金披露，涉足比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）投資，反映該產品的認受性愈來愈高。外媒引述業界估計，若將其資管規模的10%配置給比特幣ETF，可為比特幣帶來140億美元（約1,092億港元）的資金流入。按現價計，相當於接近21.9萬枚比特幣的買盤，即與美企MicroStrategy的比特幣持倉相若。而更多長錢流入，意味供應固定但需求增加的比特幣，或將迎來長期大牛市。比特幣昨日每枚曾報64,412美元，以太幣則報3,142美元。