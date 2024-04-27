美退休基金投資比特幣現貨ETF
有美國退休基金披露，涉足比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）投資，反映該產品的認受性愈來愈高。外媒引述業界估計，若將其資管規模的10%配置給比特幣ETF，可為比特幣帶來140億美元（約1,092億港元）的資金流入。按現價計，相當於接近21.9萬枚比特幣的買盤，即與美企MicroStrategy的比特幣持倉相若。而更多長錢流入，意味供應固定但需求增加的比特幣，或將迎來長期大牛市。比特幣昨日每枚曾報64,412美元，以太幣則報3,142美元。
據美國13F文件，資管規模達到1,400億美元、擁160萬名客戶的美國退休基金GRP披露，已在7隻比特幣現貨ETF中持有投資敞口。傳統的美國退休基金涉足比特幣相關的投資，反映比特幣投資的認受性提升。
美國證交會（SEC）於今年1月批准11隻比特幣現貨ETF上市，市場一直觀望其會否於5月批准以太幣現貨ETF上市，惟外媒近日指SEC下月將拒絕相關申請，或延至年底再作定奪。
以太幣現貨ETF港搶先登場
另邊廂，香港就積極搶佔市場，下周二首批包括華夏基金、博時基金、嘉實3家基金，合共6隻比特幣與以太幣現貨ETF將上市交易，兩者皆設有港元與美元櫃台，當中華夏基金發行的兩隻相關ETF更設有人民幣櫃台。OSL集團(00863)昨日宣布，旗下OSL數字證券與華贏證券加強合作，以推進香港首個現貨虛擬資產ETF的實物申購和贖回流程，為推出ETF產品作出充分準備。
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