內地黃金消費量增6%

上季金條金幣賣多26% 首飾反降 今年以來黃金價格氣勢如虹，不過內地民眾對黃金款式的追求卻漸趨分化。中國黃金協會公布，上季內地的金條及金幣消費量，按年增長26.77%至106.32噸；工業及其他用金按年亦上升3.09%至18.66噸；反之黃金首飾按年下降3%至183.92噸。整體而言，首季中國黃金消費量按年增加5.94%，至308.91噸。金價昨日表現靠穩，現貨金每安士曾報2,343.69美元，升0.48%。

上季內地黃金產量為85.96噸，按年多1.16%。其中，黃金礦產金完成60.191噸，有色副產金完成25.76噸。另外，首季進口原料產金53.22噸，按年增78%，若加上這部分的進口原料產金，全國合共生產黃金139.18噸，較去年同期上升21.16%。

此外，首季內地累計增持27.06噸黃金，截至3月底止內地黃金儲備2,262.47噸，已連續17個月增持黃金。

加工成本漲 礙飾金銷售 中國黃金協會稱，黃金價格快速上升，疊加黃金首飾加工費和品牌高溢價等因素，消費者觀望情緒轉強，令黃金首飾消費一定程度受抑制，黃金首飾零售商銷售壓力增加。

與此同時，協會提到金價高企且大幅波動，增添黃金加工銷售企業生產經營風險，批發零售企業入貨變得謹慎。而首飾加工企業原料成本上升、出貨量下降，部分中小型加工企業甚至要停工放假。

倫敦期銅突破一萬美元 相較之下，由於避險需求激增，實體黃金投資獲較高關注，因此溢價相對較低的金條及金幣消費量則大幅上漲。

另邊廂，作為「經濟晴雨表」兼有「銅博士」之稱的銅亦受追捧。倫敦金屬交易所（LME）銅期貨價格昨日突破每噸一萬美元，曾見10,028美元，升逾1%，乃2022年4月以來新高。分析認為，隨着全球製造業活動回升，銅礦供應緊張，推動銅價近幾個月上揚。貝萊德和大宗商品交易巨頭托克（Trafigura）等對銅市走勢亦有信心，並料銅價繼續上漲可鼓勵開發新礦。

江銅首季賺17億 跌2% 至於一眾貿易商對銅的需求增長亦持樂觀態度，原因是未來幾年電動車、可再生能源和電網大幅擴張，將需要數百萬噸銅的新增供應，惟大型礦山的建設或擴建成本或變得更高。

惟要留意，戴比爾斯（De Beers）母企英美資源集團（Anglo American）昨日拒絕全球最大礦業公司必和必拓提出涉及311億英鎊（約3,050億港元）收購提案，消息拖累必和必拓澳洲股價收市跌4.6%。

LME期銅近年走勢