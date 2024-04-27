絲絲講場：人頭馬君度生意靠亞太撐起

中國人愛飲酒，除了中國白酒，紅酒、威士忌、干邑都有銷路。咁啱法國干邑大廠人頭馬君度（Remy Cointreau）就公布，喺截至3月底止嘅財政季度旗下干邑喺撇除匯率變化後嘅「有機銷售」升15.4%至1.7億歐元（約14.3億港元），大幅跑贏分析員預測嘅升0.5%。

美國銷量急挫四成 該企七成銷售都來自干邑，就算唔飲酒都應該聽過佢嘅兩大品牌人頭馬干邑白蘭地同埋路易十三白蘭地，每支售價一般係港幣4、5位數。干邑賣得好主要係上季度咁啱踏住農曆新年，公司趁勢喺內地做推廣。

不過，人頭馬君度喺另一大市場美國嘅銷售就大跌39.6%，因疫後嘅需求增長動力漸消，僅靠亞太區銷售升2%，同歐洲銷售升0.7%嚟幫補。

三得利擬內地建廠 其實，內地經濟差極增長都仲有5%，加上內地飲酒文化亦都唔弱，吸引國際酒商的關注。擁有「山崎」、「白州」、「響」3個威士忌牌子嘅三得利（Suntory）社長鳥井信宏就話，會考慮喺財政許可情況下再興建蒸餾廠，選址包括需求殷切的內地。

鳥井話無得用科技去縮短威士忌嘅熟成時間，如果按依家市場需求去計，5至10年公司嘅庫存就會耗盡，所以今後10年都會繼續進行投資，目標係依家至2050年每年產量以數個百分點嘅速度增加。絲絲翻查資料，內地烈酒市場之中，洋酒消費僅佔約4%份額，其中威士忌大約只佔到1%，並且有唔同國家品牌威士忌競爭，睇嚟三得利要喺內地取得成功，真係要加把勁啦。

余絲韻