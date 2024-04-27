微軟上季純利增近兩成 雲服務Azure收入飆31%

全球市值最大上市公司、正在擁抱人工智能（AI）的科技龍頭的微軟（Microsoft）公布上季業績，季度收入按年增長17.02%至618.58億美元，主要由於AI熱潮下雲服務的強勁增長，當中雲服務平台Azure收入增長達到31%。該公司季度純利達219.39億美元，按年增長19.89%，帶動其股價於周五早段曾升2.86%。

資本開支升71% 續提高 微軟行政總裁（CEO）納德拉直言︰「Aure再度錄得市場份額增長，原因是客戶正利用我們的平台與工具建立自己的AI解決方案。」而為了支持包括AI在內的雲服務需求，微軟管理層稱上季資本開支達到140億美元，較去年同期增長71%；又承認目前服務需求大於供應，未來會繼續大舉增加資本開支。

整體而言，微軟的智能雲業務部門收入按年升20.95%至267.08億美元，而包括Office辦公軟件、LinkedIn在內的生產力及商業處理收入按年增長11.72%至195.7億美元。

至於包括Windows作業系統及遊戲業務在內的更多個人運算業務收入為155.8億美元，按年增長17.49%。

Intel本季收入指引遜色 雖然微軟、Meta等大型科技企業紛紛表示會大舉增加資本開支，用於包括AI基礎設施建設等領域，這意味着這些科網龍頭需要購買大量的晶片。然而，作為美國半導體老店的英特爾（Intel）上季數據中心及AI業務收入增幅只有4.65%，至30.36億美元，明顯是AI浪潮下的輸家。

英特爾上季整體收入按年增長8.61%至127.24億美元，表現同樣平平。更重要的是，近年極力發展的晶圓代工業務收入甚至出現倒退，按年下跌9.56%至43.69億美元。AI表現不振、代工業務停滯之下，該公司上季錄得列帳虧損3.81億美元，較去年同期有所收窄；經調整純利7.59億美元，按年由虧轉盈。

該公司指引本季收入介乎125億至135億美元，只是較上季度略有改善，加上關鍵業務令人失望，市場自然對這份業績不收貨。英特爾股價早段曾挫12.73%，低見30.64美元。