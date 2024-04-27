Yen兌港元插穿5算

東京本月核心通脹僅1.6% 央行未再加息 不少想去日本旅遊的人望穿秋水，終於等到日圓兌港元跌破5算！日本央行昨日議息後維持利率於0至0.1厘不變，美日息差收窄無望，日圓隨即加速向下，日圓兌每美元曾跌逾1%，低見157.41，續創34年新低，每百日圓低見4.973港元！日央行會後未有明確表示支持匯價，反而「放鴿」，暗示弱日圓有助實現通脹目標。

會議聲明刪買債目標金額 日央行會後聲明則被指大為簡化，刪除了央行買債的目標金額字句，並謂本次利率不變的決定是各委員一致同意，預計未來3年通脹率將保持在2%目標附近。荷蘭國際集團（ING）的報告指出，聲明簡短，欠缺為未來利率的走勢提供指引，可能是因為央行有機會干預圓匯，也有可能是央行希望「睇定啲」，因3月才剛加息，需要時間去看加息後的效力。

該央行行長植田和男在議息會議後表示，將密切關注外匯波動的影響，稱外匯可能是影響通脹的重要因素，若影響到商品價格趨勢，外匯可能成為政策考量的理由；又指若日圓持續疲弱，或對消費和生產成本產生負面影響，但日圓貶值尚未對核心價格產生重大衝擊。

市場估全年上調0.75厘 就買債方面，植田稱，立場與3月會議時不變，未來減少購買國債的可能性已顯現，不希望將減少購買國債作為積極的貨幣政策工具。而隨着國民實際收入提高，消費將更加強勁，這將是政策執行的關鍵，但難以判斷未來加息的時機。

央行不加息，或與通脹仍不高有關。日本居民消費價格指數（CPI）4月按年升1.4%，低於預測值2.7%和前值2.9%。東京核心CPI亦僅升1.6%，低於預測。

資管公司Pimco預測，現時只是日央行加息的開端，之後可能會加息3次，今年或會加息0.75厘，高於市場普遍預期的半厘。該行又認為，日央行會一直維持緊縮周期至2025年。

道富環球亞太區經濟師Krishna Bhimavarapu則料，日央行會採平衡和緩步的態度，今年加息預計至0.25厘，並在明年升至0.75厘；並解釋弱日圓有助推升日本核心通脹至央行目標，故圓匯短期或維持弱勢，投資者未來要關注官方入市干預的風險。

全日空冀圓匯反彈兩成 其實，弱圓匯局面非人人願見。航空公司全日空社長芝田浩二指，弱日圓減日本人外遊意欲，目前外遊人數仍未返回疫前水平，他冀圓匯能逐步升至125日圓兌每美元。即較現價升值近兩成，或相當於兌港元升上5.9算。

日股在央行公布不加息後，升幅擴大，日經平均指數盤中升逾1%，並曾突破38,000點的心理關口，全日收漲306點或0.81%，報37,628點，全周該指數累升2.3%；東證指數收漲22點或0.86%，至2,686點，全周升2.3%。

每百日圓兌港元年內走勢