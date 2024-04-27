美PCE通脹高過預期 道指高開216點

聯儲局最重視的通脹指標——美國3月個人消費開支（PCE）物價指數按年升2.7%，升幅略高於市場預期的2.6%，較前月高0.2出個百分點；撇除能源及食品後的核心PCE物價指數升2.8%，同樣高於預期，與2月升幅相同。惟整體而言，PCE物價通脹的反彈幅度，實際上與月初公布的消費物價指數（CPI）相近。

事實上，早於前日（周四）公布的國內生產總值（GDP）報告中，已包含的首季PCE物價指數上升幅度，理論上可以用數學方程式來反向推算3月的PCE物價指數。即使算出來的絕對值，未必完全等同於官方正式公布的數值122.769，但差異不會太大。最奇怪的是，明明是同一個數據，市場卻給出了截然不同的反應，美國10年期債息在3月PCE報告出爐後跌至4.655厘，與前一日大漲有明顯分歧。

另外，反映整體消費表現的3月個人消費開支按月增長0.8%，勝預期；撇除通脹後實際消費增長0.5%。個人收入則按月增長0.5%，符合預期。

美股3大指數周五早段全線揚升，道指曾升216點，報38,302點；標指升53點，報5,101點；納指升300點，報15,912點。

Snap上季收入增20% 新加坡銀行首席經濟師莫曼蘇認為，由於預期聯儲局減息幅度較小，導致10年期國債孳息率不太可能回落至去年3.25厘的低位。該行最新估計未來12個月10年債息會回落至3.75厘，惟仍然看好國債作為避險資產的作用；預計美國經濟「軟着陸」的機率有50%。

企業消息方面，社交媒體平台SnapChat母公司Snap上季收入按年增長20.85%至11.94億美元，淨虧損略為收窄至3.05億美元；經調整純利按年增長1.46倍至4,914.7萬美元。該公司股價早段曾升21.67%。

埃克森雪佛龍純利挫 埃克森美孚上季收入830.83億美元，按年增長4.02%；純利按年跌28.08%至82.2億美元。

股神巴菲特愛股、油企雪佛龍亦公布上季業績，期內收入按年跌4.08%至487.16億美元，純利55.01億美元，按年跌16.32%。該公司指，首季收入下跌主要受累於精煉產品毛利下跌，其股價曾跌0.57%。