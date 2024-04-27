A股升3日 外資大手掃

滬深股通罕有淨買入224億 被視為外資對中國股票興趣的重要指標——滬深股通昨日破天荒錄得淨買入224.49億元（人民幣‧下同），市場相信，與內地政策大力支持資本市場，外資改觀，國際資金開始重投估值低迷的中國資產有關。涵蓋上海和深圳兩地A股表現的滬深300指數繼續上攻，昨日升1.53%，收報3,584點，兩市總成交額再度突破一萬億元大關。

內地股民較關心的A股3大指數昨日升勢擴大，連升3個交易日，滬綜指升1.17%，以接近全日高位的3,088點收市；深成指及深圳創業板指數分別升2.15%及3.34%，收報9,463點及1,823點。人民幣兌每美元在岸價昨日收報7.2463，微升8點子，繼續在逾5個月低位徘徊。

國策帶動 券商股紛漲停 中國財政部報告關於要集中力量打造金融業「國家隊」的消息，加上A股表現好轉，提振內地券商股表現，中金A股昨升停板，其他同業如國盛金控、浙商證券、中國銀河A股、方正證券、首創證券亦漲停。

貴州茅台首季多賺15% 此外，有A股股王之稱的貴州茅台昨日收市報1,709.43元，升0.97%；收市後公布首季度賺240.65億元，按年升15.73%。

回看昨日的北向資金流入，滬深股通10大成交股份中，並無單一股票淨買入超過10億元，反映外資流入範圍廣泛。巧合的是，官媒昨日刊登建設銀行湖北分行高級經濟師付英俊的評論文章，題為《理性看待北向資金在A股市場的作用》，指北向資金持倉佔A股流通市值比例僅約3.2%，低過公募基金、私募基金和險資，不足以影響A股走勢，更說他們並非「聰明錢」，過去4年的投資行為愈來愈短炒。

儘管結尾終於說出他是護航交易所要修改滬深港通交易訊息披露，但北向資金大幅「彈出彈入」確實不罕見。

摩根士丹利亦提醒，不排除部分投資者想在五一長假期休市前套現，事關內地宏觀層面暫無明確復甦迹象，市場對基建和房地產刺激措施既快且大的期望尚未得到滿足，宜關注長假的數據和企業盈利預測調整。

該行早前估計，上季內地經濟動力比預期強，短期內幾乎不可能再放寬政策，更把今年內地通脹預測降至負0.1%。