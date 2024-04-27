港股周飆9% 12年半最強
單日成交1572億增三成
市場憧憬中美緊張關係緩和，外資連環唱好中資股的效應繼續發酵，港股升勢持續。恒生指數昨日一度升穿俗稱「牛熊分界線」的250天移動平均線（現處17,717點），全日升366點，單日成交按日大增31.13%至1,572.98億元，為去年7月底之後最多。恒指全周升足5日，累飆1,427點或8.8%，以百分比計，創2011年10月底以來最強單周表現。
恒指昨日高開51點後，最多曾漲473點，高見17,758點，收市報17,651點，升2.12%，繼續見近5個月高位。國企指數及科技指數分別升2.44%及4.61%。
北水續流入 美銀買國指ETF
「北水」再淨買入11.73億元，連續20日淨流入，累計892.49億元。沽空金額按日增加39.65%至261.88億元，沽空比率升1.02個百分點至16.66%。
值得留意，股權披露資料顯示，美國銀行於4月24日於場內以平均價每股約60.27元，買入恒生中國企業指數上市基金(02828)2,000萬個基金單位，估計涉資12.05億元，持股量由零增至5.32%。
商湯揚43% 騰訊9個月高
大華繼顯（香港）策略師楊韻銳表示，雖然恒指短期累計升幅已多，難免出現回吐壓力，但由於技術指標仍然向好，料指數橫行整固後，仍有機會挑戰18,000點關。
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