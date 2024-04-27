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港股周飆9% 12年半最強

恒指全周升足5日，續見近5個月高位。（中新社圖片） 恒指全周升足5日，續見近5個月高位。（中新社圖片）
恒指全周升足5日，續見近5個月高位。（中新社圖片）
單日成交1572億增三成
市場憧憬中美緊張關係緩和，外資連環唱好中資股的效應繼續發酵，港股升勢持續。恒生指數昨日一度升穿俗稱「牛熊分界線」的250天移動平均線（現處17,717點），全日升366點，單日成交按日大增31.13%至1,572.98億元，為去年7月底之後最多。恒指全周升足5日，累飆1,427點或8.8%，以百分比計，創2011年10月底以來最強單周表現。
恒指昨日高開51點後，最多曾漲473點，高見17,758點，收市報17,651點，升2.12%，繼續見近5個月高位。國企指數及科技指數分別升2.44%及4.61%。
北水續流入 美銀買國指ETF
「北水」再淨買入11.73億元，連續20日淨流入，累計892.49億元。沽空金額按日增加39.65%至261.88億元，沽空比率升1.02個百分點至16.66%。
值得留意，股權披露資料顯示，美國銀行於4月24日於場內以平均價每股約60.27元，買入恒生中國企業指數上市基金(02828)2,000萬個基金單位，估計涉資12.05億元，持股量由零增至5.32%。
資金眼見A股強勢，中資券商股「落鑊」，中金公司(03908)、中國銀河(06881)及東方證券(03958)均顯著做好。
科技股亦領漲，京東集團(09618)抽高5.75%；小米集團(01810)升4.57%；美團(03690)據報加快在沙特阿拉伯首都利雅得推出國際外賣平台，股價升3.67%；阿里巴巴(09988)升3.15%。
商湯揚43% 騰訊9個月高
中國國家新聞出版署4月批出95款國產網絡遊戲版號，騰訊控股(00700)無份，但無阻公司股價昨升2.65%，報348.4元，為近9個月高位。至於早前宣布將大模型升級的商湯(00020)急升43.37%，收報1.19元，為逾4個月高位，為表現最好科指成分股，5連升，累計飆1.05倍。
內房股繼續做好，龍湖集團(00960)及中國海外發展(00688)分別升12.24%及8.21%，是昨日最強兩隻藍籌；華潤置地(01109)漲6.71%。
中國海洋石油(00883)上季純利創新高，股價破頂，收報19.68元，升3.57%；中國石油(00857)亦升2.44%。瑞銀將中海油2024至2026年盈利預測上調2%，目標價升至26.3元，予「買入」評級。
大華繼顯（香港）策略師楊韻銳表示，雖然恒指短期累計升幅已多，難免出現回吐壓力，但由於技術指標仍然向好，料指數橫行整固後，仍有機會挑戰18,000點關。
中資券商股昨日做好中資券商股昨日做好
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恒指近月表現恒指近月表現
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