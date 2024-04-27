新寶城售585萬貶23%

新寶城

後市難被看好，二手業主紛紛蝕讓「跳船」。將軍澳新寶城「大兩房」單位剛以585萬元轉售，約3年帳面貶值約23.2%。

利嘉閣劉敏豪表示，上述單位為5座中層D室，實用面積約436方呎，望運動場，屬同類少有低於600萬元放盤，成交呎價約13,417元。原業主於2021年以約762萬元購入，帳面虧蝕177萬元。

東涌單日連錄兩宗蝕沽個案。消息指，東堤灣畔3座中層G室，實用面積約547方呎，售626萬元，呎價約11,444元，約3年帳蝕近100萬元。同區東環1B座中高層戶，成交價599萬元，約4年帳貶約7.3%。

家長客資助子女平買「蝕本貨」。祥益黃慶德稱，屯門豐景園3座中層4室兩房戶，劈價55萬元，外區客在父母資助首期下，以355萬元購入，呎價約10,441元，單位約7年帳面蒸發約10.8%。

黃大仙下邨未補價百萬有找 此外，未補價第二市場旺量不旺價。世紀21富山（香港）劉倩彤表示，黃大仙公屋黃大仙下邨龍順樓中層6室，實用面積約241方呎，放盤僅約3周，累減近21%，獲白居二客以95萬元購入，呎價約3,942元。資料顯示，屋苑做價2010年5月後首見低於「一球」，創近14年新低。

新居屋轉手「大賺」情況不再。消息透露，粉嶺皇后山山麗苑F座中層戶以152.8萬元轉手，不足3年帳面只升約3.9%。