朗賢峯等11個新盤471伙周末搶客

ONE STANLEY單日吸1.7億

港島豪宅不乏大額承接，建灝地產的赤柱黃麻角道ONE STANLEY昨日連沽兩伙，單日吸金超過1.7億元。其中，33號洋房海景洋房，實用面積3,102方呎，屬四房四套加儲物房連工作間，設有書房，前後花園及天台。買家為本地客，連同兩個車位購入，成交價逾1.15億元，呎價約37,150元。