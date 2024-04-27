朗賢峯等11個新盤471伙周末搶客
ONE STANLEY單日吸1.7億
港島豪宅不乏大額承接，建灝地產的赤柱黃麻角道ONE STANLEY昨日連沽兩伙，單日吸金超過1.7億元。其中，33號洋房海景洋房，實用面積3,102方呎，屬四房四套加儲物房連工作間，設有書房，前後花園及天台。買家為本地客，連同兩個車位購入，成交價逾1.15億元，呎價約37,150元。
THE HENLEY錄兩宗成交
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的啟德THE HENLEY，昨亦售出兩伙，共涉1,796.13萬元。其中1座15樓J室一房戶，實用面積414方呎，成交價911.31萬元，呎價約22,012元。
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，該盤日前首度展示1座40樓A室頂層特色戶，除了邀請南韓藝術家於單位內舉行個人展覽，亦邀請一眾藝術愛好者舉行私人派對。
至於由資本策略地產(00497)發展，鄰近港鐵佐敦站的高臨，昨首日收票。市場消息指，暫收約240張入票，按首張價單涉及52伙計，暫錄超額認購約3.6倍。
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