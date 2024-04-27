樓價首季跌 港島細戶冧一成

全面撤辣帶動本港住宅樓價回升，政府最新公布今年3月私人住宅售價指數報305.7點，按月漲約1.06%，終止10個月連跌的頹勢，惟首季已累挫約1.8%，期內港島細單位更勁跌逾一成。

差餉物業估價署昨公布的臨時數據顯示，上月私宅售價指數較2021年9月的歷史高位398.1點，仍然低出約23.21%。而今年首季該指數持續向下，去年同期則有約5.26%升幅，反映出樓市表現低迷。

至於3月兩類面積單位售價指數，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位升幅較大，該指數最新報307點，按月漲約1.05%，首季則跌約1.79%。

據該署臨時數字，撇除每月交易量不足20宗的類別，共有7個類別的私人住宅平均每方呎售價按季下跌，其中以港島區實用面積約431方呎以下細單位挫幅最顯著。

該區今年首季平均呎價最新報約12,450元，較去年12月大幅下跌約10.44%，為2016年6月後最低。同區實用面積約753至1,075方呎中型單位跌幅亦約7.35%，平均呎價報約15,716元。此外，今年3月私宅租金指數報186.1點，按月回升約0.54%，今年首季則升約0.05%。

專家看淡全年走勢 萊坊高級董事王兆麒表示，市場在政府撤辣後出現報復式反彈，價量齊升，惟高息口及新盤貨尾量囤積等因素，繼續拖慢樓價回升步伐。他預期上半年樓價仍有機會跌約3至5%，下半年略為回穩，全年料持平至下跌最多約5%。

高力香港研究部主管李婉茵指，由於一手市場供應創新高，發展商賣樓料續採取貼市價，甚至低於市價的開價策略，對二手市場價格和成交造成一定下挫壓力，若利率延遲下調，預測整體樓價全年會有約5至10%的下調空間。

不過，利嘉閣地產研究部主管陳海潮展望，4月整體氣氛穩中向好，樓價可望維持約1%的升勢，而第二季有望進一步向好，上半年樓價有望扭轉跌勢，倒升約1.9%。