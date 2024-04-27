去年納米盤落成減逾五成 7載最少

納米單位落成量近年變化

近年樓價下跌，過往為遷就購買力而衍生的納米單位，供應亦見頂回落。2023年實用面積約215方呎以下的納米戶落成量為476伙，按年急挫約52.9%，並創7年新低。

差餉物業估價署公布的《香港物業報告2024》顯示，相比2022年納米單位落成1,010伙的有紀錄高位，去年數字明顯減少534伙，跌至2016年後最少，當年同類落成量僅206伙。

九龍佔71% 涉339戶 至於去年納米戶落成量，對比全年整體伙數13,852伙，所佔比率約3.4%。較2022年錄得約4.8%，按年減少約1.4個百分點。若以地區劃分，該類細戶供應由新界區移師到九龍區，去年九龍區納米單位落成量有339伙，即佔約71.2%同類供應來自該區。

雖然納米戶供應有下跌趨勢，但中小型住宅預計仍是供應主流，報告亦顯示，今年私宅落成量料22,267伙，當中，實用面積約431方呎以下的細戶預計佔10,094伙，比率約45.3%。其次是面積約431至752方呎戶型，料有9,187伙，佔比約41.3%。