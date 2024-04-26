專家樓評：買車位投資 4事項要知

政府土地註冊處資料顯示，今年3月份錄得540宗純車位註冊，按月增加八成，創7個月新高，而第一季純車位註冊量按季及按年均增加逾一成，反映車位買賣表現轉佳。香港寸金尺土，車位有價有市，有興趣入市車位，務必留意以下幾點。

一、如何入手車位？港人喜愛有樓又有車，但車位與住宅的比例一直不均，建議有興趣入市車位作投資的買家多做資料蒐集，查看哪個屋苑的車位與住宅單位比例較低，從而物色該屋苑或鄰近的車位。近年大型新盤相繼入伙的地區如將軍澳及啟德等，這些新興住宅區的車位一直十分渴市，購入後不愁出租問題。

可承做七成按揭 最長15年 二、車位與住宅按揭大不同。住宅物業因有按揭證券保險公司作擔保，買家最高可承做九成按揭；自今年2月金管局放寬非住宅物業的按揭成數上限，現時車位按揭的最高按揭成數可達七成。按揭年期方面，住宅物業可承做最高30年按揭，車位按揭最長只有15年。按揭息率方面，住宅物業可提供銀行同業拆息按揭（H按）、最優惠利率按揭（P按）或定息按揭多個選擇；而車位則有H按及P按選擇。

三、印花稅及轉售限制。車位稅項及轉售限制較為寬鬆，自2022年政府進一步取消非住宅物業的雙倍從價印花稅，無論購入多少車位，買家亦只需繳交第二標準稅率，以300萬元的車位為例，印花稅只需100元。而出售車位不需繳付額外印花稅，即可作短線投資。由於車位銀碼一般較細，一般價格介乎於100萬至300萬元之間，買家較易負擔，因此不少人會小試牛刀購入車位作投資。

四、連住宅合契可承做九成按揭。上文提到車位按揭的最高按揭成數為七成，但若然車位是連同住宅單位合契出售，整個交易則可承做最高九成按揭。但要注意如日後打算獨立出售車位，便要先進行分契手續。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦