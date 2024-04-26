宏觀剖析：港經濟疲弱 樓市難轉勢

隨着政府2月實施樓市額外印花稅「全面撤辣」後，本港物業交投有短暫反彈，但近期氣氛由熱轉冷，成交有所回落。數據顯示，本港今年3月份新盤銷量超過4,100伙，佔去年全年銷量約40%，而截至4月15日的中期成交量僅為1,015伙，日均成交量由3月的133伙下降到4月的68伙。

據地產代理數據，每周二手樓成交量在3月10日當周達到頂峰的137伙，但在4月14日當周開始降溫至68伙。

走塑垃圾徵費損消費 同時，中原城市領先指數已於4月開始回落，中原地產數據顯示，香港10大屋苑二手樓成交量一度在「撤辣」後首次跌至個位數，創7周新低，並連續3個周末錄得個位數成交量，10大屋苑中有4個錄得零成交。價格方面，成交價普遍下跌，至少十餘宗二手樓屬蝕讓成交，貶值15至40%。樓市反彈後勁不足，或主要受累於減息預期的不確定性，以及現今本港及全球總體經濟較為疲弱等因素。

政府統計處數據顯示，本港今年1至3月經季節性調整失業率及就業不足率均較去年的12月至今年2月上升0.1個百分點，分別至3%及1.1%，失業人數增加9,400人，至111,700人，幾乎所有主要經濟行業的失業率均有所升高。連同零售餐飲業結業潮、移民潮、大規模金融業裁員及股市的疲弱表現等，顯示本港經濟持續低迷，料消費動力較弱。此外，近期的「走塑」新政及計劃推行的垃圾徵費，水電費及交通工具加價等，亦影響本地消費情緒，置業意欲更受影響。

同時，美國聯儲局主席鮑威爾早前意外「放鷹」，使得減息預期降溫，亦不能排除加息的可能性，為貸款利率等帶來不確定性，本港或處於長期的高利率環境。中東局勢及11月美國大選亦為包括中國在內的全球多國帶來潛在政治風險。考慮物業作為長期投資，多數買家或需負擔25至30年房貸，當前不清晰的經濟及政治前景或影響買樓熱情。

總體來看，近年樓市的長期低迷使得發展商庫存較厚，總體經濟低迷及未見落實的減息時間表導致消費及置業意欲低，市場仍需較長時間消化，減息無期下，樓市仍難復甦。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）