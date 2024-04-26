甲廈空置率逾13% 租金連挫23個月

仲量聯行昨發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，本港整體甲級寫字樓空置率持續向上，截至今年3月已升至約13.1%，按月漲約0.2個百分點，租金再挫約0.7%，為連續23個月下跌。

該報告顯示，截至3月底，中環與灣仔/銅鑼灣的空置率較2月同期分別上升約0.1個百分點及約0.4個百分點，至10.6%與10.4%；九龍東的空置率持續改善，按月下跌約0.5個百分點至18%。

至於上月甲廈平均呎租跌至約50.6元。主要分區市場中，中環和港島東租金分別下跌約1.3%及約0.6%，而灣仔/銅鑼灣，以及九龍東租金則上升約0.1%。而整體甲廈市場上月錄得約13.72萬方呎正吸納量。

荃中商場兩億沽 虧損27% 另方面，資深投資者黎永滔持有的荃灣荃景圍86號荃灣中心商場2期11至14座基座商業部分，以兩億元登記售出，最新成交價較項目約6年前的購入價低約7,500萬元，帳面虧損幅度約27%。

據了解，該項物業總建築樓面面積約4.4萬方呎，由多個租客包括護老院及幼稚園等承租，每月租金收入約130萬元，以成交價計算，租金回報率約7.8厘。