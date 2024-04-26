長沙灣甲廈現樓首推18伙 721萬起

新世界資產及房地產組合管理總經理林浩文表示，是次屬「商圈起動價」，首批單位為6樓全層共18伙，建築面積548至1,626方呎，呎價約11,715至13,942元，最高售價2,267.04萬元。

他指出，該廈屬集團區內最後一個分拆出售的甲廈項目，物業設有逾8,600方呎零售空間，以及約1.7萬方呎花園，定價參考同系區內南商金融創新中心同類單位。項目早前已收到約100宗查詢，包括用家及大手客，部分更商討命名權。