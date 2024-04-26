長沙灣甲廈現樓首推18伙 721萬起
新世界發展(00017)拆售旗下全新甲級寫字樓長沙灣83永康街，項目昨正式以現樓形式推出，入場費721.2萬元。
新世界資產及房地產組合管理總經理林浩文表示，是次屬「商圈起動價」，首批單位為6樓全層共18伙，建築面積548至1,626方呎，呎價約11,715至13,942元，最高售價2,267.04萬元。
他指出，該廈屬集團區內最後一個分拆出售的甲廈項目，物業設有逾8,600方呎零售空間，以及約1.7萬方呎花園，定價參考同系區內南商金融創新中心同類單位。項目早前已收到約100宗查詢，包括用家及大手客，部分更商討命名權。
北角全新商廈招租
而中原工商舖於該廈一樓設銷售專門店，該行董事總經理潘志明表示，項目間隔靈活，適合中小型企業需要。
另方面，利嘉閣（工商舖）朱明杰稱，恒隆地產(00101)旗下北角228電氣道全新商廈招租，1及2樓零售樓層建築面積2,465至3,664方呎，意向呎租約80元。3樓以上為寫字樓，面積約1,185方呎至全層約5,454方呎，意向呎租約50元。
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