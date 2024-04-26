2月私宅動工791戶 按月飆1.2倍

期內動工項目包括會德豐地產的上水古洞第24區住宅發展，提供781伙。而今年首兩個月動工伙數合共1,148伙，較去年同期增逾九成。

至於灣仔交加街2至8號舊樓物業，獲准興建一幢樓高25層的商住樓宇，總樓面約3.9萬方呎。北角明園西街11至11A號重建項目，亦可建一幢21層高住宅，樓面面積約1.7萬方呎。