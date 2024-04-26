2月私宅動工791戶 按月飆1.2倍
今年初不乏大型私人住宅項目動工，屋宇署資料顯示，2月私宅動工量錄791伙，按月飆升逾1.2倍。
油塘項目准建21層住宅
期內動工項目包括會德豐地產的上水古洞第24區住宅發展，提供781伙。而今年首兩個月動工伙數合共1,148伙，較去年同期增逾九成。
此外，該署於2月批出14份建築圖則，包括9項住宅及商住發展。其中，油塘東源街18號項目，准建一幢樓高21層住宅大樓，另設兩層地庫，總樓面約8.7萬方呎。地盤前身為東亞庫運紹榮鋼鐵工廠，由青建國際(01240)持有，早前以意向價約7.5億元放售。
至於灣仔交加街2至8號舊樓物業，獲准興建一幢樓高25層的商住樓宇，總樓面約3.9萬方呎。北角明園西街11至11A號重建項目，亦可建一幢21層高住宅，樓面面積約1.7萬方呎。
恒基地產(00012)灣仔活道及永祥街項目則獲批重大修改圖則，最新興建28層高的商住樓，住宅樓面約8.2萬方呎，商業面積約4,663方呎，層數較去年獲批方案增加一層，住宅及商業比例稍作微調。
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