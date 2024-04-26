元朗新盤趕下周開價

陳漢麟指，The YOHO Hub II現樓示範單位計劃下周開放予公眾參觀。

YOHO Hub II連開4個現樓示範單位 現樓新盤銷售進入直路，新鴻基地產( 00016 )旗下港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub II，昨一口氣向傳媒開放4個連家具無改動單位以供預覽，發展商並預告，項目有望下周開價，首批單位將提供不少於188伙。

新地代理總經理陳漢麟表示，首張價單盡量涵蓋多種戶型，現樓示範單位計劃於下周開放予公眾參觀，昨開放的示範單位中，3個為今期主打的三房戶型，力攻換樓客市場。他又指，該盤設有穿梭升降機可直達商場，方便住戶購買日常生活所需。

帝景園月內售出25伙 最新曝光的4個現樓示範單位，包括一個兩房戶及3個三房戶。當中，三房連家具示範單位包括第8座30樓J室，實用面積639方呎。單位樓層與樓層之間有約3米高，布置以日式為主題，採用暖色調裝潢及木製家品。客飯廳呈長方形，以落地玻璃摺疊門連接23方呎露台，外望開揚市景。

陳稱，同系拆售的中半山帝景園，於月內已售出25伙，套現逾14億元，平均每伙成交價逾5,600萬元，買家本地客為主。

同系其他現樓餘貨盤，有曾取消交易單位以低於早前成交價重新獲承接。大埔白石角雲滙第2期，昨招標重新沽出11座19樓A1室，實用面積830方呎，三房連儲物室間隔，成交價逾1,641萬元，呎價約19,781元，較5年半前低約7.6%。何文田天鑄第1期亦以3,071.08萬元，沽7座18樓A室三房戶，實用面積1,066方呎，做價較逾8年半前低3%。