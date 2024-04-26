居屋成交：彩興未補價呎售9377元 入伙後低位

白居二客成樓市新勢力，近期未補價第二市場交投熾熱，惟樓價未有支持。彩虹居屋彩興苑一個兩房單位，獲同類買家以呎價約9,377元承接，料屬項目入伙後低位。

香港置業胡國安表示，上述單位為A座中層13室，實用面積約385方呎，原先叫價400萬元，放盤約兩個月，減價39萬元售出，成交價361萬元，低市價約2%。

白居二客418萬購景盛 粉嶺居屋景盛苑4月已錄約8宗買賣，中原蔡天賜稱，該盤B座高層9室，實用面積約640方呎，屬三房間隔，叫價約450萬元，減價32萬元後，白居二客以418萬元購入，呎價約6,531元。

祥益黃慶德指，屯門居屋龍門居1座低層E室三房戶，實用面積約592方呎，外區白居二中籤人士見屋苑鄰近工作地點，以365萬元購入自住，呎價約6,166元。

同區已補價自由市場居屋要蝕讓才「有人吼」。美聯梁浩文表示，美樂花園1座高層H室，實用面積約589方呎，兩房間隔，議價後減8萬元，以460萬元沽，呎價約7,810元。據了解，原業主2019年3月以595萬元購入，持貨約5年帳蝕135萬元，或貶值約22.7%。