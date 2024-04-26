樓市暗湧 蝕讓驟增

美孚撻訂重售賣平2% 屯門兩房僅270萬沽 本地二手樓市再起暗湧，藍籌屋苑荔枝角美孚新邨蝕本貨被撻訂後，再以496萬元重售，樓價約一個月內賣平約2.3%。過往最受追捧的細價樓亦受挫，屯門好勝大廈兩房單位，都要以低於7年前購入價出貨，成交價僅270萬元。

近日市場傳出銀行批出按揭時取態轉趨審慎，市場消息透露，上述為美孚新邨5期蘭秀道15號中層單位，實用面積約412方呎，上月曾以508萬元售出，當時已較2015年購入價，帳面貶值近20萬元。惟市傳因按揭問題，有關交易最終撻訂收場。

據了解，上址隨即在市場重新放售，減價後重新售出，較原先做價低約12萬元，呎價約12,039元。雖然最新成交價帳面蝕幅擴至20餘萬元，但扣除沒收的臨時訂金，原業主實際損失金額有所減少。

二手市場已不止一次傳出「上會」問題。早前荃灣翠濤閣中層單位，持貨約20日即以平手價430萬元摸出，市傳亦是新買家因承按問題，不想損失臨時訂金，寧願輸少當贏蝕使費出貨。

愉景花園5年損手143萬 樓市仍然受壓，蝕讓個案持續增多。祥益古文彬表示，屯門向為不少用家的上車樂園，近日錄多宗損手個案，好勝大廈高層F室，實用面積約283方呎，獲區內換樓客購入，呎價約9,541元。原業主於2017年以約274萬元入市，持貨6年多帳面虧損約4萬元。

中原侯惠良稱，大圍本月二手買賣按月減少約四成，其中愉景花園C座中層3室，實用面積約524方呎，議價後以715萬元易手，呎價約13,645元。據了解，原業主於2019年以858萬元購入單位，持貨約5年帳蝕約143萬元，單位貶值約16.7%。

SEA TO SKY連租約賣938萬 半新盤仍是重災區，部分收租業主棄守套現。美聯梁傑指，將軍澳日出康城SEA TO SKY第2座低層D室套三房戶，實用面積約712方呎，議價後以938萬元連租約沽，呎價約13,174元。原業主於2020年7月以1,080.2萬元購入，約4年帳面虧蝕142.2萬元。

此外，港島大型屋苑三房戶成交呎價回落至約一萬元水平。中原施志鋼表示，鰂魚涌南豐新邨6座低層H室，實用面積約570方呎，三房間隔，日前僅以600萬元成交，呎價約10,526元。

二手市場蝕讓成交個案