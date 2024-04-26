產經

股壇MasterMind：大藍籌追落後 港交所阿里望再上
市場憧憬中美關係有望緩和，港股昨連升第4日，累升1,060點，盤中再創今年高位，上望空間還有多少？有哪些股份值得一追再追？
恒指短線料挑戰18300
獨立股評人沈振盈（沈大師）昨於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」表示，港股已確認見底，走勢更「一頂高於一頂，一底高於一底」，加上恒指已突破17,200點，相信已成為港股的支持位，並正逐步挑戰高位，短線可上望18,300點。
不少個股在這輪反彈市中已升了一浸，但有個別大型藍籌股份仍在追落後，包括香港交易所(00388)、友邦保險(01299)及阿里巴巴(09988)。沈大師指，港股由上季開始，不論成交或氣氛都趨好，港交所季度業績勝預期屬預料之內，股價亦已轉勢，初步目標255至260元；另外他亦看好阿里，認為阿里現時估值便宜，加上內地消費力強，前景看俏，有能力追落後，並建議高位有貨的投資者可考慮在70元附近溝貨。至於友邦股價近日由45.25元低位反彈至50元樓上，但沈大師不睇好友邦的基本因素，不建議投資者買入博反彈。
有部分科網股昨出現回吐，當中騰訊(00700)逆市向下。騰訊下月有新手遊上線，大行普遍樂觀。沈大師認為，騰訊仍有力再上，但近日升勢過急，高位有獲利盤屬正常，睇好今次升浪可上望360元。
想知道沈大師更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。
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