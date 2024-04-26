股壇MasterMind：大藍籌追落後 港交所阿里望再上

市場憧憬中美關係有望緩和，港股昨連升第4日，累升1,060點，盤中再創今年高位，上望空間還有多少？有哪些股份值得一追再追？

恒指短線料挑戰18300

獨立股評人沈振盈（沈大師）昨於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」表示，港股已確認見底，走勢更「一頂高於一頂，一底高於一底」，加上恒指已突破17,200點，相信已成為港股的支持位，並正逐步挑戰高位，短線可上望18,300點。