必和必拓擬擲3039億全購英美資源

在澳洲上市的全球最大礦業公司必和必拓提出豪擲310億英鎊（約3,039.18億港元）全面收購英美資源集團（Anglo American），為業內罕見的大型併購，開宗明義透過「取得英美資源世界級的銅資產，加碼布局迎接未來的大宗商品」，借此捕捉能源轉型下新能源項目和電動車對銅需求有望激增的機遇。

劍指銅產 布局未來 必和必拓擬發行0.7097股換一股英美資源，相當於每股25.08英鎊，比英美資源周三收市溢價13.74%，刺激其倫敦股價昨日曾飆13.94%。

必和必拓去年已斥96億澳元（約490.58億港元）收購澳洲OZ Minerals以增加銅礦資源，本次向英美資源「提親」主要乘其股價欠佳，但要對方出售旗下於南非上市的英美白金和Kumba鐵礦石。另一障礙無疑就是反壟斷監管，事關能源轉型令很多國家把銅視為重要戰略物資。