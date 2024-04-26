榮耀手機市佔壓華為 稱霸內地

市場調研機構國際數據資訊（IDC）發布手機季度追蹤報告顯示，今年首季中國智能手機市場出貨量約6,926萬部，按年增加6.5%。其中，榮耀於首季市佔率17.1%，按年增幅13.2個百分點，排名第一，其後兩者分別是華為（市佔率17%）及OPPO（市佔率15.7%），反映3大中企智能手機品牌已佔去近五成的市場份額。

Apple跌落第四 至於美國的蘋果公司（Apple Inc.）僅排名第四，市佔率15.6%，按年跌6.6個百分點。值得留意，Apple去年第4季市佔率有約20%，為中國手機市場一哥，可見冠席已不保。

IDC認為，由於人工智能（AI）功能增加，以及影像、螢幕等全方位升級，具AI功能的榮耀手機Magic 6系列首銷第一季出貨量超過上一代產品首銷前兩個季度出貨量總和。華為強勢捲土重來與榮耀接近打成平手，但供應緊張仍將是其痛點。至於Apple本季度降價促銷，無法緩解Android廠商激烈競爭的影響。