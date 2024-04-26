粵投上季純利跌至12億 對港供水收入增

主席白濤寫道，中國經濟呈企穩回升勢態，但仍然面臨需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱的挑戰，公司將加緊拓展水資源產業鏈，並持續關注併購機會，冀令利潤增長有突破。

粵投上季收入按年升19.8%至63.89億元，其中對港供水收入按年增加2.4%至14.01億元；對深圳及東莞地區的供水收入增加2.3%至3.6億元。加起來，上季對三地的總供水量為6.02億噸，增幅為2.2%，東深供水項目的稅前利潤11.78億元，按年升5.9%。

收租方面，粵海天河城分部的收入4.16億元，按年升18.3%，稅前利潤按年升23.2%至2.48億元，原因是平均租金水平和部分物業出租率提升，以及粵海天地去年底開業有新的貢獻。

百貨業務上季則見租用面積比去年底減少5.95%，收入按年倒退19.7%至1.3億元，稅前利潤按年倒退18.6%至2,838.4萬元。

粵置虧損9974萬 粵置方面，上季收入按年大增3.03倍至17.4億元，期內交樓的樓面面積倍增，但還是要蝕9,974.8萬元，按年盈轉虧，原因是投資物業公允值收益按年暴瀉99.92%至僅18.7萬元，同時加緊散貨令銷售、市場推廣費用按年大增4,076萬元，以及融資成本淨額按年大增2,781萬元。

該企上季已簽約樓面面積僅5.8萬方米，按年仍跌18.3%。季末，集團持有已竣工及發展中待售物業分別約89.8億元及約219.04億元；其中已簽約並收款但未交付物業的銷售金額約92.33億元列為合約負債，相關物業交付時將確認為收入。