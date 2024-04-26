港網店每單交易額升7%

SHOPLINE：寵物經濟發展快 商戶買賣增長奪冠 本港零售業自恢復通關至本年度首季都面臨重重挑戰，惟全球智慧開店平台SHOPLINE香港商戶在大環境壓力底下依然展現韌力。該平台昨日發布《2024香港開店白皮書》綜合數據得出4大市場觀察，包括毛孩經濟高速發展成新藍海、線上線下結合銷售模式顯優勢、手機應用程式（App）銷售佔比增加，以及直播行銷展現強大轉換力，值得香港企業參考，因應市場趨勢完善銷售模式，全面提升效益。

該《白皮書》彙整及分析2023年平台上香港商戶數據，發現SHOPLINE香港商戶去年觸及302萬人次，顧客每張訂單平均交易金額為583元，交易金額按年增加7.2%，每次平均購買2.28件商品。

逾三成採用OMO模式 綜合數據，得出4大市場觀察。首先，全球與寵物有關的業務預料於2027年將達3,500億美元（約2.7萬億港元）的規模，「毛孩經濟」同樣帶動本港零售、餐飲及醫療等多個範疇。數據顯示，「寵物用品」商戶數量按年增長27.9%，交易金額增長比例按年升37.3%，膺「雙料冠軍」，勢頭興旺。

其次是現時在SHOPLINE香港所有商戶中，30.5%正採用OMO（Online-Merge-Offline）全方位銷售模式，按年升23.7%，其商品交易總額（GMV）卻佔SHOPLINE香港所有商戶全年GMV總額68.5%，平均GMV亦較純電商商戶高3倍。OMO模式下，線上線下融會貫通，整體OMO商戶的線下GMV按年增31.4%。

數據又顯示，61.4%消費者以智能手機下單，部分手機訂單來自商戶自家的應用程式，而擁有自家手機應用程式的商戶，其平均訂單量及GMV比沒有自家手機App的商戶分別高出13.1倍及14倍；使用「WhatsApp Business API」商戶，其平均訂單量及GMV比沒有使用該功能的商戶分別高2.6倍及1.4倍。

直播行銷帶動訂單 此外，香港有接近九成人口活躍於社交媒體，平均每日花大約1小時52分鐘瀏覽社交平台。使用SHOPLINE Live商戶的訂單數量比沒有使用的商戶高近九倍，直接帶動商戶訂單量升28.9%，銷售額亦按年升38.5%，反映直播行銷的強勁轉換能力。《白皮書》內顯示的2023年全年黃金銷售時段，訂單量最高的時段為下午4時至6時，較往年更集中，而網頁瀏覽量最高則為晚上11時。

展望今年，進入Cookieless新時代，《白皮書》認為商家應鼓勵消費者授權取得第一方數據；隨着人工智能更普及，商戶也應積極善用先進科技帶來的靈活性以保持競爭優勢。至於今年8月1日起，垃圾徵費將正式生效，SHOPLINE建議商戶轉用環保物料包裝、提供「裸購」選項、鼓勵包裝物料回收和循環再利用，以及推廣門市自取和智能櫃取件來應對。

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