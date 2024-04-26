SK海力士去季轉盈 擬斥千億擴晶片廠

南韓半導體大廠SK海力士受惠記憶體晶片需求復甦，首季收入達到12.43萬億韓圜，按年大增1.44倍；毛利4.795萬億韓圜，按年由負轉正，按季亦大增逾1.15倍；純利為1.917萬億韓圜（約109.19億港元），按年及按季均由虧轉盈。

SK海力士是跟英偉達（Nvidia）「搵食」的人工智能（AI）浪潮大贏家之一，預期由於AI需求持續上升，未來數月記憶體晶片市場會保持穩定增長，而動態記憶體（DRAM）市場下半年亦會開始復甦。

就公司業績層面而言，以衡量記憶體產能變化的「位元增長」（Bit Growth，B/G）計算，料本季DRAM的B/G按季增速為10至20%的中段；而快閃記憶體（NAND）則按季持平。

南韓GDP升3.4%勝預期 外媒報道亦指出，SK海力士計劃追加逾20萬億韓圜（約1,139億港元）擴建其位於首爾東南面清州的DRAM工廠，以滿足日益增加的AI半導體需求。不過，該公司又稱，如果晶片生產商把資源集中在滿足AI需求方面，而電子設備的需求增長又超出預期，那麼今年底智能手機、個人電腦（PC）及伺服器的常規記憶體晶片可能會出現短缺。

另外，南韓今年首季國內生產總值（GDP）按年增長3.4%，增幅遠勝市場預期的2.5%；按季增長1.3%。強勁的GDP主要受到包括半導體行業在內的強勁出口所帶動；同時本地消費表現亦有改善。南韓總統辦公室亦預計，全年經濟增長可望超越2.2%。

經濟增長強勁亦可能意味着物價的反彈，該國的央行有機會推遲減息時機。自2023年1月的上一次加息後，南韓的政策利率一直維持在3.5厘不變，市場原先預計今年中有機會減息。