中海油季賺397億 桶油成本減2.2%
中國海洋石油(00883)上季原油售價及產量齊升，收入按年增長14.07%至1,114.68億元（人民幣‧下同），純利按年增長23.68%至397.19億元。
中海油上季油氣銷售收入按年增長21.26%至899.77億元，其中石油液體按年升23.57%至782.03億元，平均實現價格按年增長6.17%至每桶78.75美元，中國及海外產量分別按年升5.63%及18.43%，一共升9.57%至1.4億桶。儘管天然氣平均實現價格按年下跌7.68%，但產量按年升10.6%，賣氣收入按年照升7.88%至117.74億元。
全年產量有信心達標
首席財務官王欣有信心公司實現全年產量增加到7億至7.2億桶油當量的目標。然而，中海油受捧的原因還有成本控制，上季每桶油當量主要成本按年跌2.23%至每桶27.59美元，其中作業費用按年跌1.14%至每桶6.91美元，折舊、折耗及攤銷（DD&A）成本按年降3.16%至13.77美元。
強美元難免令美元計價的桶油成本下降，中海油也不否認以上的成績有匯兌因素影響，惟稱作業費保持穩定，DD&A下降亦與產量結構改變有關。
中海油服純利漲57%
同系的中海油田服務(02883)上季收入按年增長20%至101.47億元，純利按年增長57.27%至6.35億元。被沙特阿美「Cut單」於4月初才傳出，首季業績未必有反映，但理應受惠中海油上季資本開支按年加碼17.29%至290.14億元。
另外，中石化油服(01033)上季收入按年增長3.29%至185.33億元，純利按年增長22.29%至1.77億元；新簽合約額按年增長8.4%至340.5億元，來自同系公司的內地合約按年增加7.9%至195.4億元。
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