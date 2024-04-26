中海油季賺397億 桶油成本減2.2%

中海油上季油氣銷售收入按年增長21.26%至899.77億元，其中石油液體按年升23.57%至782.03億元，平均實現價格按年增長6.17%至每桶78.75美元，中國及海外產量分別按年升5.63%及18.43%，一共升9.57%至1.4億桶。儘管天然氣平均實現價格按年下跌7.68%，但產量按年升10.6%，賣氣收入按年照升7.88%至117.74億元。

全年產量有信心達標 首席財務官王欣有信心公司實現全年產量增加到7億至7.2億桶油當量的目標。然而，中海油受捧的原因還有成本控制，上季每桶油當量主要成本按年跌2.23%至每桶27.59美元，其中作業費用按年跌1.14%至每桶6.91美元，折舊、折耗及攤銷（DD&A）成本按年降3.16%至13.77美元。

強美元難免令美元計價的桶油成本下降，中海油也不否認以上的成績有匯兌因素影響，惟稱作業費保持穩定，DD&A下降亦與產量結構改變有關。